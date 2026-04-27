Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России

Российский рынок труда столкнулся с беспрецедентным сокращением кадрового резерва: за последние пять лет число потенциальных работников уменьшилось с семи до четырех миллионов человек.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Как пояснил эксперт возглавляющий кадровое агентство АМАЛКО Гарри Мурадян, такая динамика обусловлена не стагнацией экономики, а практически полной занятостью населения. В условиях, когда дефицит кадров становится ключевым вызовом для бизнеса, свободные ресурсы на рынке труда тают на глазах.

Наиболее критическая ситуация сложилась в сегменте линейного и квалифицированного рабочего персонала. Мурадян подчеркивает, что сейчас в стране наблюдается избыток предложений при остром дефиците исполнителей, что до минимума снизило оперативный запас трудовых ресурсов.

На одну вакансию сварщика приходится лишь двенадцать потенциальных кандидатов, а среди швей и домашнего персонала — нянь или горничных — условия диктует уже не работодатель, а сам соискатель, отмечает NewsInfo.Ru.

Для компенсации кадрового голода России приходится пересматривать миграционную политику, смещая фокус со стран СНГ на привлечение рабочих из Юго-Восточной Азии и Африки.

В то же время предприятия проводят внутренний аудит: зачастую оптимизация бизнеса становится единственным способом сохранить эффективность при нехватке людей.

По словам эксперта Елены Булкиной, попытки искусственно нарастить кадровый резерв в текущих реалиях фактически означали бы рост безработицы, что противоречит интересам экономики.

"Нужно понимать, что кадровый резерв — это не абстрактные цифры, а конкретные люди, чья мобильность ограничена регионом проживания и квалификацией. Даже если статистика показывает наличие свободных рук, юристы и HR-директора фиксируют: компании всё чаще переманивают профессионалов друг у друга, так как готовых специалистов в открытом доступе просто нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о кадровом резерве

Почему кадровый резерв в России сократился почти вдвое?

Основная причина кроется в рекордно низкой безработице: большинство трудоспособных граждан уже заняты в различных секторах экономики, из-за чего число свободных соискателей на рынке труда минимально.

В каких отраслях нехватка сотрудников ощущается сильнее всего?

Наибольший дефицит наблюдается в рабочих профессиях — требуются сварщики, швеи, строители, а также персонал бытового сектора, включая нянь и работников клининга.

Поможет ли привлечение мигрантов решить проблему дефицита?

Эксперты считают это одним из наиболее доступных быстрых решений, при этом вектор привлечения рабочей силы постепенно смещается из Средней Азии в сторону стран Африки и Юго-Восточной Азии.

Считается ли сокращение резерва признаком кризиса?

С точки зрения макроэкономики это признак "перегрева" рынка труда, когда количество вакансий значительно превышает число доступных рук, что вынуждает компании бороться за каждого сотрудника.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
