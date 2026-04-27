Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России

Российский рынок труда столкнулся с беспрецедентным сокращением кадрового резерва: за последние пять лет число потенциальных работников уменьшилось с семи до четырех миллионов человек.

Как пояснил эксперт возглавляющий кадровое агентство АМАЛКО Гарри Мурадян, такая динамика обусловлена не стагнацией экономики, а практически полной занятостью населения. В условиях, когда дефицит кадров становится ключевым вызовом для бизнеса, свободные ресурсы на рынке труда тают на глазах.

Наиболее критическая ситуация сложилась в сегменте линейного и квалифицированного рабочего персонала. Мурадян подчеркивает, что сейчас в стране наблюдается избыток предложений при остром дефиците исполнителей, что до минимума снизило оперативный запас трудовых ресурсов.

На одну вакансию сварщика приходится лишь двенадцать потенциальных кандидатов, а среди швей и домашнего персонала — нянь или горничных — условия диктует уже не работодатель, а сам соискатель, отмечает NewsInfo.Ru.

Для компенсации кадрового голода России приходится пересматривать миграционную политику, смещая фокус со стран СНГ на привлечение рабочих из Юго-Восточной Азии и Африки.

В то же время предприятия проводят внутренний аудит: зачастую оптимизация бизнеса становится единственным способом сохранить эффективность при нехватке людей.

По словам эксперта Елены Булкиной, попытки искусственно нарастить кадровый резерв в текущих реалиях фактически означали бы рост безработицы, что противоречит интересам экономики.

"Нужно понимать, что кадровый резерв — это не абстрактные цифры, а конкретные люди, чья мобильность ограничена регионом проживания и квалификацией. Даже если статистика показывает наличие свободных рук, юристы и HR-директора фиксируют: компании всё чаще переманивают профессионалов друг у друга, так как готовых специалистов в открытом доступе просто нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

