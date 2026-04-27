Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию

Под председательством Индии состоялось первое заседание Платформы БРИКС по устойчивому развитию — Sustainable Development Network, решение о создании которой было принято Деловым Советом БРИКС во время российского председательства в 2024 году по инициативе Газпромбанка. Банк возглавил российскую часть Платформы и стал членом ее руководящего совета.

Платформа призвана объединить экспертов и бизнес-сообщество для выработки общих подходов и стандартов БРИКС в области устойчивого развития. Формат работы предполагает ежедневное взаимодействие компаний, выстроенное в рамках тематических направлений, что позволит оперативно вырабатывать согласованные решения, в том числе по сложным методологическим вопросам, вне привязки к графикам заседаний органов БРИКС.

В первом заседании приняли участие более 50 человек, 32 компании из 7 стран БРИКС подписали официальный документ о присоединении к Платформе. Среди них — энергетические, логистические, нефтехимические, производственные, консалтинговые, авиакомпании, финансовые учреждения, институты развития и биржа. От России к Платформе присоединилcя ряд компаний, в том числе Газпромбанк, ЕвроХим, ВЭБ. РФ и Комитет РСПП по устойчивому развитию и климату.

По итогам первого заседания были выделены два тематических направления: гармонизация таксономий БРИКС и разработка финансовых инструментов для развития углеродного рынка БРИКС. Заседание руководящего совета Платформы назначено на начало июня 2026 года.

Работа по созданию Платформы велась Газпромбанком в рамках Рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС, возглавляемой Российским фондом прямых инвестиций.

"Последовательно выстраивая работу по созданию Платформы, мы стремились к гармонизации подходов к устойчивой повестке и выработке соответствующих инструментов. Уверен, что объединение усилий компаний из стран БРИКС откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества и достижения общих целей", — отметил вице-президент Газпромбанка и руководитель российской части целевой подгруппы по "зеленому” финансированию Рабочей группы "Финансовые услуги” Делового совета БРИКС Евгений Хилинский по итогам заседания Платформы.