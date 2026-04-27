Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами
Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая
Работодатель зовет на стажировку вместо трудоустройства: кандидат рискует стать бесплатной силой
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов

Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию

Экономика

Под председательством Индии состоялось первое заседание Платформы БРИКС по устойчивому развитию — Sustainable Development Network, решение о создании которой было принято Деловым Советом БРИКС во время российского председательства в 2024 году по инициативе Газпромбанка. Банк возглавил российскую часть Платформы и стал членом ее руководящего совета.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Платформа призвана объединить экспертов и бизнес-сообщество для выработки общих подходов и стандартов БРИКС в области устойчивого развития. Формат работы предполагает ежедневное взаимодействие компаний, выстроенное в рамках тематических направлений, что позволит оперативно вырабатывать согласованные решения, в том числе по сложным методологическим вопросам, вне привязки к графикам заседаний органов БРИКС.

В первом заседании приняли участие более 50 человек, 32 компании из 7 стран БРИКС подписали официальный документ о присоединении к Платформе. Среди них — энергетические, логистические, нефтехимические, производственные, консалтинговые, авиакомпании, финансовые учреждения, институты развития и биржа. От России к Платформе присоединилcя ряд компаний, в том числе Газпромбанк, ЕвроХим, ВЭБ. РФ и Комитет РСПП по устойчивому развитию и климату.

По итогам первого заседания были выделены два тематических направления: гармонизация таксономий БРИКС и разработка финансовых инструментов для развития углеродного рынка БРИКС. Заседание руководящего совета Платформы назначено на начало июня 2026 года.

Работа по созданию Платформы велась Газпромбанком в рамках Рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС, возглавляемой Российским фондом прямых инвестиций.

"Последовательно выстраивая работу по созданию Платформы, мы стремились к гармонизации подходов к устойчивой повестке и выработке соответствующих инструментов. Уверен, что объединение усилий компаний из стран БРИКС откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества и достижения общих целей", — отметил вице-президент Газпромбанка и руководитель российской части целевой подгруппы по "зеленому” финансированию Рабочей группы "Финансовые услуги” Делового совета БРИКС Евгений Хилинский по итогам заседания Платформы.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Красота и стиль
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Последние материалы
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию
Шашлычный сезон давит на рельсы: РЖД добавляет тысячи рейсов между столицами на майские
Невероятный предел возможностей: какие существа развивают запредельные скорости для выживания
10 упражнений для ромбовидных мышц, которые мгновенно улучшают осанку и силу спины
Секреты живого женского счастья: пересадка спатифиллума, которая меняет всё
Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами
Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
