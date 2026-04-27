Совкомбанк присоединился к программе лояльности Ozon Зелёная цена

С 4 мая покупки на Ozon по любой карте Совкомбанка станут ещё выгоднее: клиенты банка смогут приобретать товары по "зелёной цене" — со скидкой до 30%, аналогичной цене при оплате картой Ozon Банка. Предложение распространяется на все карты Совкомбанка, включая карту рассрочки "Халва".

Совкомбанк одним из первых присоединился к программе лояльности Ozon "Зелёная цена". Новый формат сотрудничества позволяет клиентам получать скидку сразу в момент покупки, без необходимости ждать начисления кешбэка. При этом по таким операциям кешбэк начисляться не будет, поскольку выгода уже предоставляется в виде сниженной цены на этапе оплаты.

"Особые преимущества новое предложение открывает для держателей карты "Халва". При покупке на Ozon они смогут одновременно воспользоваться беспроцентной рассрочкой и "зелёной ценой", объединяя два выгодных механизма в одном платеже. Такое уникальное предложение стало возможно, поскольку Совкомбанк начинает участие в программе лояльности Ozon, а Ozon в свою очередь остается партнером "Халвы". Сотрудничество "Халвы" и Ozon — пример возможности находить лучшие маркетинговые решения для клиентов за счет партнёрств", — отметила Анна Камбулова, старший управляющий директор Совкомбанка.

Новое решение делает процесс покупки удобнее: клиентам больше не нужно совершать дополнительные действия, например, пополнять отдельную карту для получения специальных цен. Достаточно оплатить заказ любой картой Совкомбанка напрямую на маркетплейсе и сразу получить доступ к "зелёной цене".

Запуск инициативы расширяет возможности для клиентов банка и делает Ozon ещё более привлекательной площадкой для ежедневных и крупных покупок.