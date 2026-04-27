В России могут ввести новый отпуск за свой счёт: кто сможет уйти к больным родным

В России обсуждается инициатива о закреплении в Трудовом кодексе права сотрудников на неоплачиваемый отпуск для ухода за тяжелобольными членами семьи. Предполагается, что такая мера позволит работникам легально отсутствовать на месте службы в экстренных ситуациях без риска увольнения. Сейчас подобные вопросы решаются индивидуально, однако законодательная база обеспечит гражданам дополнительную социальную защиту.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use Врач оформляет документы

Социолог Георгий Федоров считает данное предложение своевременным, так как личные обстоятельства часто требуют физического присутствия рядом с близкими или помощи в медицинских вопросах. Несмотря на то, что многие организации проявляют лояльность, официальный статус отпуска за свой счет сделает это право безусловным.

Опасения бизнеса относительно падения занятости в РФ эксперт считает преувеличенными, поскольку речь идет о коротких периодах — от одной до двух недель. Как сообщается на сайте MoneyTimes, Федоров подчеркивает, что риск необоснованных прогулов можно минимизировать обязательным предоставлением медицинских справок.

"Жизненная ситуация, когда кто-то из родных болеет серьезно и нужно посвятить время им. Такая возможность должна быть, это хорошо", — сказал Федоров.

Социолог добавил, что закрепление нормы в законе станет более надежным решением, чем устные договоренности, особенно в условиях, когда рынок труда требует от компаний высокой социальной ответственности. По словам эксперта, на которого ссылается MoneyTimes, краткосрочное отсутствие штатной единицы по веским причинам не нанесет ущерба экономике предприятия.

"Инициатива важна для правового баланса, однако работникам стоит помнить: неоплачиваемый период не заменяет больничный лист по уходу за ребенком или инвалидом, который оплачивается из фонда страхования. Главная сложность будет заключаться в четком определении степени родства и перечня заболеваний, дающих право на такую преференцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о социальном отпуске

Будет ли сохраняться зарплата во время такого отпуска?

Нет, инициатива предполагает предоставление отпуска без сохранения заработной платы, то есть за свой счет.

Какие документы потребуются для оформления?

Основанием должны служить медицинские справки или заключения врачей, подтверждающие необходимость постороннего ухода за родственником.

На какой срок можно будет уйти в такой отпуск?

В обсуждениях фигурируют сроки от нескольких дней до двух недель, в зависимости от тяжести состояния больного.

Может ли работодатель отказать в просьбе?

Если поправки примут, отказ при наличии подтверждающих документов станет нарушением трудового законодательства.

