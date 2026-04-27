Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа

Ультиматум президента США Дональда Трампа по нефтяной инфраструктуре Ирана упирается в скрытую логистику: подземные резервы, плавучие хабы и смену маршрутов поставок, которые не удаётся «обнулить» за три дня.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Чем угрожает Трамп

 Что показывает отслеживание Почему это важно
Три дня ультиматума для нефтяной инфраструктуры Ирана TankersTrackers: хранение не ограничено терминалами, включая остров Харк Угроза «по точкам» не ломает всю цепочку
Попытка усилить давление через контроль инфраструктуры Подземные резервуары для газового конденсата скрывают запасы от спутникового мониторинга Наблюдаемая часть падает, реальная буферная емкость остаётся
Риск остановки поставок при блокаде VLCC как плавучие резервуары: гибкость сети, емкость до ~120 млн баррелей Иран может непрерывно хранить минимум около месяца

Трамп заявил, что через три дня нефтяная инфраструктура страны "рухнет", так как нефтепроводы могут "взорваться" от давления, поскольку Иран не может отгружать нефть из-за блокады.

Однако система продаж и скрытая инфраструктура позволяют Ирану пережить краткосрочный ультиматум без операционного краха: запасы «размазываются» по подземным емкостям и платформам, а часть потоков — через смену маршрутов.

Согласно сайту TankersTrackers, на спутниковых снимках видно, что партии иранской сырой нефти примерно на $1,05 млрд изменили курс и вернулись в иранские порты после перехвата ВМС США. То есть грузы не конфисковывались.

По оценкам Kpler, в марте Иран экспортировал 1,87 млн баррелей в сутки сырой нефти, в апреле показатель пока составляет 1,71 млн баррелей в сутки. Это усиливает главный вывод о том, что трехдневный ультиматум работает как политический рычаг, но не как физический стоп-кран для всей нефтяной цепочки.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
