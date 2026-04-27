Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа

Ультиматум президента США Дональда Трампа по нефтяной инфраструктуре Ирана упирается в скрытую логистику: подземные резервы, плавучие хабы и смену маршрутов поставок, которые не удаётся «обнулить» за три дня.

Перевозка нефти

Трамп заявил, что через три дня нефтяная инфраструктура страны "рухнет", так как нефтепроводы могут "взорваться" от давления, поскольку Иран не может отгружать нефть из-за блокады.

Однако система продаж и скрытая инфраструктура позволяют Ирану пережить краткосрочный ультиматум без операционного краха: запасы «размазываются» по подземным емкостям и платформам, а часть потоков — через смену маршрутов.

Согласно сайту TankersTrackers, на спутниковых снимках видно, что партии иранской сырой нефти примерно на $1,05 млрд изменили курс и вернулись в иранские порты после перехвата ВМС США. То есть грузы не конфисковывались.

По оценкам Kpler, в марте Иран экспортировал 1,87 млн баррелей в сутки сырой нефти, в апреле показатель пока составляет 1,71 млн баррелей в сутки. Это усиливает главный вывод о том, что трехдневный ультиматум работает как политический рычаг, но не как физический стоп-кран для всей нефтяной цепочки.