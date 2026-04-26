Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Развод не должен длиться годами: простой способ перестать страдать и начать жить заново
Натуральное решение проблем ЖКТ: что добавить в рацион, чтобы забыть о запорах
Вице-президента эвакуировали раньше Трампа: в США обсуждают реплику о выстрелах до начала ужина
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья

Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить

Экономика

Распознать высококачественную фальшивку можно по ряду специфических признаков, доступных для визуального и тактильного анализа без применения детектора. Кандидат технических наук Василий Окулесский пояснил, что современные российские купюры защищены комплексом физических барьеров: от металлической нити с указанием номинала до сложных голографических элементов на гербах.

Фото: openverse.org by Jorge Lascar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Особое внимание стоит уделить микроштриховке, которая формирует изображение банкноты — она не имеет однородных цветовых полей и практически невоспроизводима кустарным способом.

При наклоне подлинной банкноты защитные символы должны динамично менять цвет и контуры, оперативно реагируя на угол падения света. Окулесский подчеркнул, что настоящая денежная масса отличается даже по тактильным ощущениям, так как при производстве используется уникальный состав бумаги, отличный от канцелярских аналогов.

Помимо внешнего осмотра, существует глубокая проверка через базу Банка России, позволяющая идентифицировать серийные номера, что особенно важно при управлении бюджетом и проведении крупных сделок с наличностью.

В начале 2026 года отечественные банки зафиксировали в обороте 1336 поддельных знаков, о чем ранее сообщало NewsInfo.Ru со ссылкой на данные профильных ведомств.

Специалисты напоминают, что ЦБ РФ регулярно актуализирует информацию о публичных защитных признаках, чтобы повысить финансовую грамотность населения. Соблюдение бдительности при получении сдачи или обмене валют остается ключевым фактором защиты от злоумышленников, несмотря на активное внедрение безналичных платежей.

"Даже самая совершенная подделка часто выдает себя отсутствием характерного хруста и рельефности печати, которую Банк России наносит специально для людей с ослабленным зрением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о подлинности банкнот

Как быстро проверить купюру без оборудования?

Наклоните банкноту: переливающиеся элементы на гербе и защитная нить должны плавно менять цвет, а не оставаться статичными.

Что такое микроштриховка и зачем она нужна?

Это сложнейший способ печати, при котором фон банкноты состоит из мельчайших линий, а не из однотонной краски, что делает невозможным качественное копирование на принтере.

Можно ли определить подделку на ощупь?

Да, настоящие купюры печатаются на специальной хлопковой бумаге с добавлением рельефных меток, которые прощупываются пальцами.

Куда обращаться при обнаружении фальшивки?

Не пытайтесь ею расплатиться — это уголовно наказуемо; следует сдать подозрительную купюру на экспертизу в любой коммерческий банк.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Еда и рецепты
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Домашние животные
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Популярное
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний

Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.

Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
Последние материалы
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Забудьте про тяжелые веса и спортзал: как эффективно укрепить спину, не вставая с ковра в спальне
Эффект лифтинга без операций: хитрости макияжа губ, о которых вы не знали
Конец эпохи заморозки: что нужно знать работающим пенсионерам о новых правилах
Секрет хрустящей брони: готовим идеальные сырные вертушки дома по новой методике
Уберите это с завтрака после 50 — и живот начнет уходить уже через неделю
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Ваш питомец — архитектор или разрушитель: как выбрать идеального кота для вашего дома
Большие панды зовут в гости: почему российские туристы выбирают в 2026 году маршруты региона Сычуань
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
