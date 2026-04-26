Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить

Распознать высококачественную фальшивку можно по ряду специфических признаков, доступных для визуального и тактильного анализа без применения детектора. Кандидат технических наук Василий Окулесский пояснил, что современные российские купюры защищены комплексом физических барьеров: от металлической нити с указанием номинала до сложных голографических элементов на гербах.

Особое внимание стоит уделить микроштриховке, которая формирует изображение банкноты — она не имеет однородных цветовых полей и практически невоспроизводима кустарным способом.

При наклоне подлинной банкноты защитные символы должны динамично менять цвет и контуры, оперативно реагируя на угол падения света. Окулесский подчеркнул, что настоящая денежная масса отличается даже по тактильным ощущениям, так как при производстве используется уникальный состав бумаги, отличный от канцелярских аналогов.

Помимо внешнего осмотра, существует глубокая проверка через базу Банка России, позволяющая идентифицировать серийные номера, что особенно важно при управлении бюджетом и проведении крупных сделок с наличностью.

В начале 2026 года отечественные банки зафиксировали в обороте 1336 поддельных знаков, о чем ранее сообщало NewsInfo.Ru со ссылкой на данные профильных ведомств.

Специалисты напоминают, что ЦБ РФ регулярно актуализирует информацию о публичных защитных признаках, чтобы повысить финансовую грамотность населения. Соблюдение бдительности при получении сдачи или обмене валют остается ключевым фактором защиты от злоумышленников, несмотря на активное внедрение безналичных платежей.

"Даже самая совершенная подделка часто выдает себя отсутствием характерного хруста и рельефности печати, которую Банк России наносит специально для людей с ослабленным зрением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о подлинности банкнот

Как быстро проверить купюру без оборудования?

Наклоните банкноту: переливающиеся элементы на гербе и защитная нить должны плавно менять цвет, а не оставаться статичными.

Что такое микроштриховка и зачем она нужна?

Это сложнейший способ печати, при котором фон банкноты состоит из мельчайших линий, а не из однотонной краски, что делает невозможным качественное копирование на принтере.

Можно ли определить подделку на ощупь?

Да, настоящие купюры печатаются на специальной хлопковой бумаге с добавлением рельефных меток, которые прощупываются пальцами.

Куда обращаться при обнаружении фальшивки?

Не пытайтесь ею расплатиться — это уголовно наказуемо; следует сдать подозрительную купюру на экспертизу в любой коммерческий банк.

