Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов

Банк России обновил параметры денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это решение стало ответом на замедление текущего роста цен, однако его влияние на финансовый сектор будет неоднозначным из-за сохраняющихся проинфляционных рисков. Для многих экспертов такой шаг регулятора был ожидаемым, хотя рынок традиционно надеялся на более радикальный сценарий смягчения условий.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в комментарии для MoneyTimes пояснил, что ЦБ ориентировался на околонулевую динамику инфляции последних недель. Тем не менее регулятор вынужден учитывать высокие инфляционные ожидания граждан, которые по-прежнему существенно превышают официальные цифры.
Смягчение политики должно стимулировать корпоративное кредитование, но обратной стороной станет падение доходности банковских вкладов, из-за чего выбор между тем, открыть счёт или депозит, станет для россиян более сложной задачей.
Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на доктора экономических наук Игоря Николаева, решение было предсказуемым в течение последних двух недель.
"Это было ожидаемое решение последние две недели. Многие предполагали, что снижение будет большим. Тем не менее, половину процента", — подчеркнул Николаев.
Экономист также добавил, что в будущем возможна пауза в цикле снижения, так как осенняя индексация тарифов ЖКХ и запуск нового технологического сбора создадут дополнительное давление на потребительские цены.
"Решение регулятора выглядит как осторожная попытка прощупать почву перед более серьезными вызовами второго полугодия. Снижение до 14,5% не приведет к мгновенному буму потребления, но даст сигнал рынку о готовности ЦБ поддерживать деловую активность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Оценивая долгосрочные перспективы, эксперты напоминают, что для масштабного рефинансирования ипотеки и кредитов нынешнего шага недостаточно. Тем не менее само движение вниз прерывает длительный период жестких ограничений.
Инвесторы и бизнес теперь внимательно следят за сигналами руководства Центробанка, пытаясь предугадать, станет ли это начало устойчивого тренда или разовой корректировкой перед летним сезоном.
Регулятор зафиксировал стабилизацию инфляции на низких уровнях в последние недели, что позволило немного смягчить условия в экономике.
Условия по займам для бизнеса и населения станут доступнее, однако банки будут снижать ставки по кредитным продуктам постепенно.
Процентные ставки по депозитам поползут вниз вслед за ключевой, что сделает хранение средств на вкладах менее выгодным по сравнению с предыдущими месяцами.
Прогнозы экспертов разнятся, так как осенью ожидается рост тарифов ЖКХ, который может снова разогнать инфляцию и заставить ЦБ взять паузу.
