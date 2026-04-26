Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Банк России обновил параметры денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это решение стало ответом на замедление текущего роста цен, однако его влияние на финансовый сектор будет неоднозначным из-за сохраняющихся проинфляционных рисков. Для многих экспертов такой шаг регулятора был ожидаемым, хотя рынок традиционно надеялся на более радикальный сценарий смягчения условий.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в комментарии для MoneyTimes пояснил, что ЦБ ориентировался на околонулевую динамику инфляции последних недель. Тем не менее регулятор вынужден учитывать высокие инфляционные ожидания граждан, которые по-прежнему существенно превышают официальные цифры.

Смягчение политики должно стимулировать корпоративное кредитование, но обратной стороной станет падение доходности банковских вкладов, из-за чего выбор между тем, открыть счёт или депозит, станет для россиян более сложной задачей.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на доктора экономических наук Игоря Николаева, решение было предсказуемым в течение последних двух недель.

"Это было ожидаемое решение последние две недели. Многие предполагали, что снижение будет большим. Тем не менее, половину процента", — подчеркнул Николаев.

Экономист также добавил, что в будущем возможна пауза в цикле снижения, так как осенняя индексация тарифов ЖКХ и запуск нового технологического сбора создадут дополнительное давление на потребительские цены.

"Решение регулятора выглядит как осторожная попытка прощупать почву перед более серьезными вызовами второго полугодия. Снижение до 14,5% не приведет к мгновенному буму потребления, но даст сигнал рынку о готовности ЦБ поддерживать деловую активность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Оценивая долгосрочные перспективы, эксперты напоминают, что для масштабного рефинансирования ипотеки и кредитов нынешнего шага недостаточно. Тем не менее само движение вниз прерывает длительный период жестких ограничений.

Инвесторы и бизнес теперь внимательно следят за сигналами руководства Центробанка, пытаясь предугадать, станет ли это начало устойчивого тренда или разовой корректировкой перед летним сезоном.

Ответы на популярные вопросы о ключевой ставке

Почему ЦБ снизил ставку именно сейчас?

Регулятор зафиксировал стабилизацию инфляции на низких уровнях в последние недели, что позволило немного смягчить условия в экономике.

Как снижение ставки на 0,5% отразится на кредитах?

Условия по займам для бизнеса и населения станут доступнее, однако банки будут снижать ставки по кредитным продуктам постепенно.

Что произойдет с доходностью банковских вкладов?

Процентные ставки по депозитам поползут вниз вслед за ключевой, что сделает хранение средств на вкладах менее выгодным по сравнению с предыдущими месяцами.

Будет ли ставка снижаться дальше в этом году?

Прогнозы экспертов разнятся, так как осенью ожидается рост тарифов ЖКХ, который может снова разогнать инфляцию и заставить ЦБ взять паузу.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.