Символический отрыв: почему мужские пенсии в России остаются выше женских

Гендерный разрыв в пенсионном обеспечении россиян остается стабильным: к началу 2026 года выплаты мужчинам в среднем оказались на 150 рублей выше, чем у женщин. Согласно актуальным статистическим данным, средний чек женской пенсии зафиксирован на отметке 25 204,89 рубля, в то время как представители сильного пола получают 25 353,34 рубля.

Пенсионер считает деньги дома

Такая разница обусловлена не только спецификой трудового стажа, но и социально-экономическими факторами, включая индексацию пенсий и уровень средних зарплат в течение жизни.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что численный перевес остается на стороне женщин — их среди пенсионеров насчитывается 26,97 млн против 13,55 млн мужчин. Основными драйверами более высоких выплат у мужчин эксперт назвал специфику оплаты труда и более поздний выход на заслуженный отдых. Как сообщает Газета.Ru, разрыв мог быть еще более внушительным, если бы показатели продолжительности жизни у обоих полов были сопоставимы.

Важным финансовым этапом становится достижение 80-летнего возраста, когда фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается автоматически. С учетом того, что с января 2026 года размер базовой части составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход — 1413,86 рубля, совокупный доход пенсионера в почтенном возрасте вырастает примерно на 11 тысяч рублей. Подобные майские выплаты и регулярные перерасчеты помогают частично компенсировать инфляционные риски для наиболее уязвимых категорий граждан.

"При этом число женщин-пенсионеров составляет 26,97 млн человек, а мужчин — 13,55 млн человек. Факторами, влияющими на более высокие значения размера пенсий у мужчин, являются более высокие размеры оплаты труда и более поздний возраст обращения за назначением пенсии. При этом в случае если бы продолжительность жизни у мужчин была такая же, как и у женщин, то данный разрыв в размере средних пенсий был бы еще выше", — подчеркнул Балынин.

"Несмотря на номинально небольшую разницу в 150 рублей, мы видим отражение фундаментального неравенства в доходах на протяжении всей карьеры. Женщины чаще выбирают социальные секторы с меньшим окладом или прерывают стаж для ухода за детьми, что напрямую отражается на их пенсионных баллах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о разнице пенсий мужчин и женщин

Почему мужчины получают пенсию больше, чем женщины?

Основными причинами являются исторически более высокий уровень зарплат в типично "мужских" отраслях и более поздний возраст официального выхода на пенсию, что увеличивает количество накопленных баллов.

Какова реальная разница в выплатах в 2026 году?

По статистическим данным, разрыв составляет символические 150 рублей: мужчины получают около 25,3 тысячи рублей, а женщины — 25,2 тысячи.

Как меняется выплата после 80 лет?

При достижении этого возраста фиксированная часть страховой пенсии удваивается, что вместе с надбавкой за уход дает прибавку в размере около 11 тысяч рублей ежемесячно.

Влияет ли продолжительность жизни на статистику пенсий?

Да, из-за того, что женщины живут дольше, в общей массе их больше, но средний размер выплаты размывается, тогда как у мужчин на статистику влияют высокие доходы при меньшем количестве получателей.

