Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики

ЦБ РФ обновил оценки по инфляции, торговле и внешним рискам, а также дал сигнал по дальнейшему курсу денежной политики.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ снизил снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых.

Экономика РФ возвращается к росту, признаков переохлаждения нет, сказала она. По её словам, "цифры ВВП за первый квартал будут лучше ожиданий, а "реальные доходы граждан продолжают расти".

Стало известно, что Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке с 27 апреля на 0,2-1 процентный пункт в зависимости от первоначального взноса.

ЦБ также расширил коридор прогноза по средней ключевой ставке на 2027 год с 8-9% до 8-10%;

В ЦБ считают, что ожидания инфляции сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать её устойчивому замедлению, поэтому ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции. ЦБ сохранил прогноз по инфляции в России на этот год на уровне 4,5-5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.

По данным регулятора, импорт также вырастет из-за глобального роста цен, но менее существенно, чем экспорт, а профицит внешней торговли ожидается выше февральских оценок.

Банк России фиксирует улучшение внешнеторгового баланса за счёт более высоких цен на сырьё. Также повышен прогноз цены барреля нефти для налогооблажения в 2026 году с $45 до $65.

Также Набиуллина отметила, что российская экономика в I квартале замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Регулятор указал на существенную неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

По словам Набиуллиной, конфликт на Ближнем Востоке остаётся ключевым фактором неопределённости для мировой экономики.

По её словам, в базовом сценарии это приведёт к цепочке макроэкономических эффектов.