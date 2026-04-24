Ключевая ставка пошла вниз: экономист объяснил, что стоит за осторожным решением Банка России

Экономика

Банк России выбрал осторожное снижение ключевой ставки, чтобы поддержать экономику более доступными кредитами, но при этом сохранить пространство для маневра перед июньским заседанием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.
 
Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Исмаилов отметил, что решение Банка России соответствовало ожиданиям рынка, поскольку снижение ставки уже вписывается в сформировавшуюся линию регулятора. Главная интрига, по его словам, заключалась в масштабе шага: часть участников рынка допускала более резкое смягчение, однако базовым сценарием оставалось аккуратное снижение на 0,5 процентного пункта.

"Слишком резкий шаг сейчас мог бы ограничить пространство для дальнейших решений. До следующего заседания почти два месяца, оно запланировано на 19 июня, и за это время условия могут измениться. При этом основания для снижения ставки уже сложились: это и высокая стоимость нефти, и крепкий рубль на текущем этапе. Кроме того, экономика сама требует снижения ставки, чтобы кредиты стали хотя бы немного доступнее", — пояснил он.

Исмаилов подчеркнул, что важными для рынка будут не только само решение по ставке, но и дальнейшие сигналы Банка России. По его словам, апрельское заседание является опорным, поскольку регулятор публикует среднесрочный прогноз, который поможет понять ожидания по экономике на ближайшие месяцы.

"Апрельское заседание является опорным: ЦБ публикует среднесрочный прогноз, по которому будет понятнее, чего ждать в ближайшие месяцы. До июня ситуация может измениться из-за внешнеэкономических, внешнеполитических факторов или внутреннего скачка инфляции, поэтому регулятор будет исходить из обстановки. Но сейчас стратегия выглядит как постепенное снижение, и при благоприятном сценарии к концу года ставка может опуститься до 10% или даже перейти к однозначным значениям", — заключил экономист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
