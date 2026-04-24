Брюссель закручивает гайки: чего на самом деле ждать России от нового пакета санкций

Новый пакет санкций Евросоюза вряд ли окажет значительное негативное влияние на экономику России, поскольку основной эффект был достигнут предыдущими ограничениями, а временное смягчение санкций США на российскую нефть нивелирует этот эффект. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического управления АО "ФИНАМ" Михаил Аристакесян.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представила новый, 20-й пакет санкций против России.

Аристакесян связал ограниченный эффект нового пакета с тем, что санкционное давление на Россию уже действует не первый год и во многом учтено экономикой. Он отметил, что сейчас для Москвы важнее не сам очередной набор мер ЕС, а изменения в позиции США по нефтяным ограничениям. На этом фоне европейские решения не выглядят фактором, способным заметно изменить ситуацию.

"Основной эффект уже отражен в предыдущих 19 пакетах, так что новые ограничения вряд ли окажут сильное дальнейшее негативное влияние на экономическое состояние России. Тем более частичное прекращение санкций со стороны США на российскую нефть в значительной степени нивелирует негативный эффект со стороны Евросоюза. Для экономики это намного значительнее и весомее, чем 20-й пакет санкций. Для России в нем ничего принципиально нового нет", — пояснил он.

Экономист добавил, что санкционная политика в этом случае сохраняет скорее политическое значение: европейским политикам важно показывать, что они продолжают бороться с Россией и предпринимают новые шаги в этом направлении. При этом сами ограничения уже не дают прежнего экономического эффекта для России, зато сильнее отражаются на экономике Евросоюза.