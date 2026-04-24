Брюссель закручивает гайки: чего на самом деле ждать России от нового пакета санкций

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Новый пакет санкций Евросоюза вряд ли окажет значительное негативное влияние на экономику России, поскольку основной эффект был достигнут предыдущими ограничениями, а временное смягчение санкций США на российскую нефть нивелирует этот эффект. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического управления АО "ФИНАМ" Михаил Аристакесян.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представила новый, 20-й пакет санкций против России.

Аристакесян связал ограниченный эффект нового пакета с тем, что санкционное давление на Россию уже действует не первый год и во многом учтено экономикой. Он отметил, что сейчас для Москвы важнее не сам очередной набор мер ЕС, а изменения в позиции США по нефтяным ограничениям. На этом фоне европейские решения не выглядят фактором, способным заметно изменить ситуацию.

"Основной эффект уже отражен в предыдущих 19 пакетах, так что новые ограничения вряд ли окажут сильное дальнейшее негативное влияние на экономическое состояние России. Тем более частичное прекращение санкций со стороны США на российскую нефть в значительной степени нивелирует негативный эффект со стороны Евросоюза. Для экономики это намного значительнее и весомее, чем 20-й пакет санкций. Для России в нем ничего принципиально нового нет", — пояснил он.

Экономист добавил, что санкционная политика в этом случае сохраняет скорее политическое значение: европейским политикам важно показывать, что они продолжают бороться с Россией и предпринимают новые шаги в этом направлении. При этом сами ограничения уже не дают прежнего экономического эффекта для России, зато сильнее отражаются на экономике Евросоюза.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.