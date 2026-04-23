Психология дефицита: как семейные сценарии мешают накоплению капитала

Экономика

Международный день денег, отмечаемый 17 апреля, заставляет задуматься о природе финансового успеха. Нейробиология и психология подтверждают, что способность аккумулировать капитал или склонность к постоянному "обнулению" счетов не зависят от удачи — это результат работы глубинных установок. Эпигенетические механизмы передают паттерны поведения из поколения в поколение, превращая родительские страхи в невидимые барьеры для благосостояния ребенка.

Российские деньги
Термин "ген бедности" хоть и не имеет биологического подтверждения в ДНК, точно описывает психологическую прошивку. Психолог Лилия Богуцкая отмечает, что финансовые трудности напоминают верхушку айсберга, скрывающую детские травмы. Ребенок до семи лет перенимает отношение к ресурсам как абсолютную истину: если в семье транслировалось, что богатство — это опасно или не для "маленьких людей", у него формируется блок на владение крупными активами. Хотя реальность выглядит иначе, чем сценарии из детства, мозг продолжает следовать заученному алгоритму дефицита.

Разница в управлении личными финансами часто обусловлена темпераментом и типом адаптации. Если тревожный тип личности выбирает накопительство как защитную броню, то эмоциональные люди часто становятся транжирами, заглушая покупки дофамином. Как заявила Оксана Иванова, на которую ссылается tmn.aif.ru, отношение к деньгам базируется на трех столпах: врожденном характере, семейных сценариях и личном опыте нехватки благ. Эти факторы определяют, станет ли человек инвестором или вечным заложником обязательств.

"Крайне часто финансовый неуспех связан не с отсутствием знаний, а с подсознательным страхом ответственности за большие ресурсы. Навык накопления можно тренировать как мышцу, но без проработки внутренних ограничений любой доход будет сливаться психикой для возвращения в привычную зону комфорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Сценарий "выживания" заставляет человека чувствовать вину за каждую трату, тогда как психология процветания позволяет видеть в деньгах восполняемый инструмент. Мешает росту и синдром "серванта" — привычка откладывать лучшую жизнь на неопределенный срок. Психологическая гибкость и осознание причин импульсивных трат позволяют "перепрошить" мозг, превращая финансовую грамотность из скучной дисциплины в путь к внутренней свободе.

Отответы на популярные вопросы о психологии денег

Существует ли на самом деле "ген бедности"?

Нет, науке не известен участок ДНК, отвечающий за нищету, однако существует механизм передачи психологических травм и паттернов поведения, которые имитируют наследственность.

Как темперамент влияет на накопления?

Тревожные люди склонны к фанатичному накопительству ради чувства безопасности, в то время как импульсивные личности используют траты как способ быстрого эмоционального поощрения.

Что такое "финансовый потолок"?

Это зона подсознательного комфорта, при превышении которой человек начинает испытывать стресс и подсознательно избавляться от излишков денег, чтобы вернуться к привычному уровню достатка.

Можно ли изменить свое финансовое поведение во взрослом возрасте?

Да, нейропластичность мозга позволяет формировать новые привычки, например, через регулярное откладывание небольших сумм, что со временем меняет дофаминовую реакцию с трат на накопление.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Один быстрый замес — и гора блинов на столе: рецепт, который кормит всю семью без усилий
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

