Форум Технологии Добра в третий раз соберёт НКО, IT и бизнес в Москве

18 ноября 2026 года в Москве и онлайн состоится третий ежегодный форум "Технологии Добра" — масштабное событие для обсуждения цифровой трансформации некоммерческого сектора. Его организаторами выступают Совкомбанк и Фонд "Сколково".

Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under public domain
Форум объединит более 70 экспертов из крупнейших IT-компаний, некоммерческих организаций, инфраструктурных платформ, а также профильных министерств и ведомств.

Участники обсудят внедрение цифровых решений в НКО, доступные сервисы и инструменты, источники финансирования технологических проектов и механики взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора.

Главная цель форума — показать, как технологии помогают некоммерческим организациям расширять охват помощи и масштабировать добрые дела, а бизнесу — системно поддерживать социальные инициативы. Форум станет открытой площадкой для прямого диалога между лидерами IT-индустрии, бизнеса и НКО, чтобы вместе создавать реальные социальные изменения.

"Совкомбанк последовательно развивает экосистему добра, в которой благотворительность становится частью повседневной жизни сотен тысяч людей и устойчивым ресурсом для некоммерческих организаций. В прошлом году мы направили 3 млрд рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций, а к нашим инициативам присоединились 373 тысячи доноров. Важной частью этой работы стал и форум "Технологии Добра", который мы проводим вместе с Фондом "Сколково". В 2025 году форум собрал более 6 тысяч участников — вдвое больше, чем годом ранее. Для нас это показатель растущего интереса к практическим решениям на стыке технологий, бизнеса и социальной сферы. Именно такой формат помогает НКО находить новые инструменты для развития, а партнерам — объединять усилия там, где это действительно приносит результат", — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.

"Фонд "Сколково" и Совкомбанк одними из первых вывели цифровизацию НКО в отдельное направление. Мы берём зрелые технологии резидентов экосистемы и адаптируем их под задачи фондов — за счёт этого НКО получают цифровые продукты, которые раньше были им недоступны. Сегодня более 3 тысяч НКО в 79 регионах используют 42 продукта от 32 партнёров, 10 из которых — резиденты "Сколково". Это решения по семи направлениям — от кибербезопасности и управленческого учёта до фандрайзинга и правовой поддержки. Запрос сектора растёт быстрее, чем мы успеваем подключать новых поставщиков", — прокомментировал Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнёрами Фонда "Сколково".

В рамках форума во второй раз пройдёт премия "Технологии Добра". Она отметит наиболее яркие проекты и людей, которые уже сегодня используют технологии для развития и масштабирования социальных инициатив.

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
