Число работников под увольнение выросло на 43%: сокращения пошли по неожиданному сценарию

Рост числа работников, рекомендованных к увольнению, не приведет к массовой безработице, поскольку сокращения затронут в основном бюджетную сферу и оптимизацию управленческого аппарата, а не производственный персонал. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Фото: freepik is licensed under public domain Увольнение с работы

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на данные Роструда сообщила, что с июня прошлого года число рекомендованных к увольнению работников увеличилось на 43% и на 1 апреля составило 105 147 человек.

Панкратов пояснил, что статус работников, рекомендованных к увольнению, еще не означает их фактического сокращения. Речь идет о ситуации, когда работодатель уже уведомил службу занятости о планируемом уменьшении численности или штата, но само решение еще может быть пересмотрено. Даже в случае реализации такого сценария сотрудники не лишаются работы сразу, поскольку по закону должны быть заранее предупреждены.

"Рекомендация к увольнению не означает, что человек будет уволен. Это определенный юридический статус, который означает, что работодатель уже подал в службу занятости сведения о планируемом сокращении численности или штата. Будет ли это намерение реализовано или нет, еще вопрос. Но обязанность по информированию службы занятости работодатель уже выполнил, а у работников после уведомления будет не менее двух месяцев, чтобы подыскать себе новое место", — отметил он.

Эксперт указал, что в наиболее заметных объемах такие процессы идут именно в бюджетной сфере. По его словам, там одновременно происходит административная оптимизация и перераспределение функций за счет новых технологий. В качестве примера он привел реорганизацию государственных инспекций труда.

"В наибольшей степени такие процессы затрагивают бюджетную сферу. Там идет и оптимизация, и внедрение новых решений, включая искусственный интеллект. Например, при реорганизации инспекций труда сократили не профильный состав, а обеспечивающий аппарат: вместо нескольких руководителей и бухгалтерских служб оставили по одному управленческому звену. При этом часть функций передали государственному казначейству, а фонд оплаты труда перераспределили между оставшимися сотрудниками", — подчеркнул Панкратов.

Он добавил, что во внебюджетном секторе похожие тенденции тоже есть, но выражены заметно слабее. На ситуацию там, по его оценке, влияют прежде всего экономические факторы, включая колебания спроса и внешние ограничения в отдельных отраслях. При этом оснований говорить о приближении массовой безработицы он не видит.

"Если говорить коротко, к массовой безработице рост числа работников, рекомендованных к увольнению, не приведет. Оснований для беспокойства я здесь не вижу. Во внебюджетной сфере на ситуацию влияют колебания спроса, санкции и другие внешние экономические факторы, в том числе в нефтегазовом секторе. Но число работников, находящихся в простое, уже второй год остается примерно на уровне 40 тысяч человек, и это, на мой взгляд, говорит об отсутствии серьезных тревожных тенденций", — заключил специалист.