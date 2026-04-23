Рубль стал одним из самых выгодных активов: вскрылось условие, без которого эффект быстро исчезнет

Рубль в текущих условиях действительно можно считать одним из самых доходных активов, однако его реальная привлекательность будет зависеть не только от нынешнего укрепления, но и от способности удерживать позиции в течение длительного времени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что рубль стал лучшим доходным активом после золота: за год доходность по рублевым депозитам и облигациям составила 21–28%. При этом он не ожидает ослабления курса национальной валюты.

Колташов напомнил, что с 2022 года рубль уже не раз резко укреплялся, и на этом фоне появлялись оценки о его исключительной выгодности. Однако такие периоды оказывались краткими, после чего курс снова уходил в сторону ослабления. Поэтому нынешнюю ситуацию, по его словам, нельзя оценивать только по текущему укреплению. Ключевым остается вопрос, сможет ли рубль удержаться на сильных позициях достаточно долго.

"Если произошедшее укрепление рубля зафиксируется и он останется хотя бы на уровне 65—70 рублей за доллар, это уже может сильно ограничить инфляцию в России. Полностью рост цен это не отменит, но ситуация станет заметно лучше. А чтобы началось более серьезное обратное движение и экономика стала отыгрывать уже случившееся повышение цен, рубль должен укрепляться дальше. Поэтому принципиально важно, чтобы он показал себя сильной валютой не только в моменте, но и на продолжительном отрезке времени", — отметил он.

Экономист добавил, что устойчивость рубля имеет значение и для общей экономической ситуации. При таком сценарии доверие к национальной валюте будет укрепляться на более длительный срок. Это позволит Центральному банку увереннее подходить к снижению ключевой ставки, поскольку инфляционные опасения будут слабее.

"В настоящий момент рубль, несомненно, является высокодоходным активом. Это связано и с его укреплением к доллару, и с ослаблением американской валюты по отношению к золоту, и с высокой доходностью по депозитам на фоне нынешней ставки Центрального банка. В результате рубль сейчас выглядит особенно привлекательным с финансовой точки зрения. Однако выиграли от этой ситуации прежде всего те, кто изначально сделал ставку на рублевые сбережения", — заключил Колташов.