Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной
Космические технологии в сарае: зачем на самом деле птицам нужны шлемы и от чего они их защищают
Машина молит о пощаде: один едва слышный хруст в коробке, после которого авто станет недвижимостью
Да здравствует ленинизм — победоносное знамя нашей эпохи… — писала газета Труд 23 апреля 1961 года
Футбольные страсти накаляются: экс-футболист Дмитрий Булыкин о шансах Зенита на победу в РПЛ
Фабио Челестини объяснил причины игрового кризиса ЦСКА после ничьей с Ростовом
После 50 диета перестаёт работать на живот: как остановить процесс без подсчёта калорий
Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове
Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток

Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году

Экономика

В периоды высокой рыночной турбулентности финансовая стратегия требует радикального прагматизма и перехода к защитным активам. Инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков в беседе с MoneyTimes подчеркнул, что отсутствие четких прогнозов диктует выбор в пользу максимально консервативных инструментов. Такая тактика позволяет минимизировать риски потери капитала, когда волатильность делает агрессивные вложения слишком опасными.

Основным вектором для инвесторов сейчас становятся государственные облигации и ценные бумаги крупнейших корпораций, чья надежность сопоставима с традиционными банковскими вкладами.

Николай Моженков пояснил, что в условиях неопределенности необходимо ориентироваться на долговые обязательства компаний из "топ-десятки", имеющих колоссальный запас прочности. Подобные инвестиции обеспечивают стабильность портфеля, выполняя роль надежного финансового фундамента.

"А что делать, когда никто ничего не знает? Надо все равно искать информацию, идти в направлении более консервативных инвестиций и вложений. Стоит смотреть на облигации топовых компаний, которые точно не обанкротятся", — отметил Моженков.

Золото остается безальтернативным защитным активом, за которым закрепился статус "тихой гавани" на протяжении всей истории финансовых рынков. Как сообщается на сайте MoneyTimes, эксперт допускает покупку драгметалла в различных формах: от физических слитков и золотых расписок до акций добывающих предприятий.

При критическом уровне неопределенности аналитик рекомендует сформировать финансовую подушку и перевести значительную часть средств в золото.

"Золото — это классический инструмент хеджирования инфляционных и геополитических рисков, однако инвесторам не стоит забывать и о диверсификации через фондовый рынок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о консервативных инвестициях

Почему облигации считаются безопаснее акций?

Облигации — это долговой инструмент, по которому эмитент обязан выплачивать фиксированный доход, в то время как акции зависят от прибыли компании и рыночных колебаний.

В чем преимущество золотых слитков перед акциями золотодобытчиков?

Физическое золото не несет операционных рисков конкретного бизнеса и сохраняет внутреннюю стоимость даже при крахе фондового рынка.

Какую долю в портфеле должны занимать гособлигации?

В консервативной стратегии доля ОФЗ и облигаций крупнейших компаний может достигать 70-80% для обеспечения максимальной защиты капитала.

Можно ли использовать золото как единственный актив?

Несмотря на защитные свойства, эксперты не рекомендуют вкладывать весь капитал в один актив, советуя комбинировать его с ликвидными денежными средствами.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Мир. Новости мира
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Красота и стиль
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Еда и рецепты
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Осторожно, березы: главные ошибки при употреблении сезонного напитка весной
Космические технологии в сарае: зачем на самом деле птицам нужны шлемы и от чего они их защищают
Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году
Бухара и Самарканд за копейки: сколько реально стоит неделя в Узбекистане для семьи
Выпивает до капли и носит черепа на себе: зачем этот хищник создаёт доспехи из своих жертв
Машина молит о пощаде: один едва слышный хруст в коробке, после которого авто станет недвижимостью
Трасса в никуда и дымящиеся могилы: как выглядит реальный прототип Сайлент Хилла в наши дни
Готовится просто, исчезает мгновенно: запеканка с печенью, которую просят повторить
Урожайный взрыв без капли химии: одна манипуляция с верхушкой, и огурцы некуда будет девать
Корни больше не выдают возраст: быстрый способ скрыть седину без салона
