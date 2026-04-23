В периоды высокой рыночной турбулентности финансовая стратегия требует радикального прагматизма и перехода к защитным активам. Инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков в беседе с MoneyTimes подчеркнул, что отсутствие четких прогнозов диктует выбор в пользу максимально консервативных инструментов. Такая тактика позволяет минимизировать риски потери капитала, когда волатильность делает агрессивные вложения слишком опасными.
Основным вектором для инвесторов сейчас становятся государственные облигации и ценные бумаги крупнейших корпораций, чья надежность сопоставима с традиционными банковскими вкладами.
Николай Моженков пояснил, что в условиях неопределенности необходимо ориентироваться на долговые обязательства компаний из "топ-десятки", имеющих колоссальный запас прочности. Подобные инвестиции обеспечивают стабильность портфеля, выполняя роль надежного финансового фундамента.
"А что делать, когда никто ничего не знает? Надо все равно искать информацию, идти в направлении более консервативных инвестиций и вложений. Стоит смотреть на облигации топовых компаний, которые точно не обанкротятся", — отметил Моженков.
Золото остается безальтернативным защитным активом, за которым закрепился статус "тихой гавани" на протяжении всей истории финансовых рынков. Как сообщается на сайте MoneyTimes, эксперт допускает покупку драгметалла в различных формах: от физических слитков и золотых расписок до акций добывающих предприятий.
При критическом уровне неопределенности аналитик рекомендует сформировать финансовую подушку и перевести значительную часть средств в золото.
Облигации — это долговой инструмент, по которому эмитент обязан выплачивать фиксированный доход, в то время как акции зависят от прибыли компании и рыночных колебаний.
Физическое золото не несет операционных рисков конкретного бизнеса и сохраняет внутреннюю стоимость даже при крахе фондового рынка.
В консервативной стратегии доля ОФЗ и облигаций крупнейших компаний может достигать 70-80% для обеспечения максимальной защиты капитала.
Несмотря на защитные свойства, эксперты не рекомендуют вкладывать весь капитал в один актив, советуя комбинировать его с ликвидными денежными средствами.
Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".