Рынки штормит: куда срочно вложить деньги, чтобы не потерять всё в 2026 году

В периоды высокой рыночной турбулентности финансовая стратегия требует радикального прагматизма и перехода к защитным активам. Инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков в беседе с MoneyTimes подчеркнул, что отсутствие четких прогнозов диктует выбор в пользу максимально консервативных инструментов. Такая тактика позволяет минимизировать риски потери капитала, когда волатильность делает агрессивные вложения слишком опасными.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопка золотых слитков

Основным вектором для инвесторов сейчас становятся государственные облигации и ценные бумаги крупнейших корпораций, чья надежность сопоставима с традиционными банковскими вкладами.

Николай Моженков пояснил, что в условиях неопределенности необходимо ориентироваться на долговые обязательства компаний из "топ-десятки", имеющих колоссальный запас прочности. Подобные инвестиции обеспечивают стабильность портфеля, выполняя роль надежного финансового фундамента.

"А что делать, когда никто ничего не знает? Надо все равно искать информацию, идти в направлении более консервативных инвестиций и вложений. Стоит смотреть на облигации топовых компаний, которые точно не обанкротятся", — отметил Моженков.

Золото остается безальтернативным защитным активом, за которым закрепился статус "тихой гавани" на протяжении всей истории финансовых рынков. Как сообщается на сайте MoneyTimes, эксперт допускает покупку драгметалла в различных формах: от физических слитков и золотых расписок до акций добывающих предприятий.

При критическом уровне неопределенности аналитик рекомендует сформировать финансовую подушку и перевести значительную часть средств в золото.

"Золото — это классический инструмент хеджирования инфляционных и геополитических рисков, однако инвесторам не стоит забывать и о диверсификации через фондовый рынок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов

Ответы на популярные вопросы о консервативных инвестициях

Почему облигации считаются безопаснее акций?

Облигации — это долговой инструмент, по которому эмитент обязан выплачивать фиксированный доход, в то время как акции зависят от прибыли компании и рыночных колебаний.

В чем преимущество золотых слитков перед акциями золотодобытчиков?

Физическое золото не несет операционных рисков конкретного бизнеса и сохраняет внутреннюю стоимость даже при крахе фондового рынка.

Какую долю в портфеле должны занимать гособлигации?

В консервативной стратегии доля ОФЗ и облигаций крупнейших компаний может достигать 70-80% для обеспечения максимальной защиты капитала.

Можно ли использовать золото как единственный актив?

Несмотря на защитные свойства, эксперты не рекомендуют вкладывать весь капитал в один актив, советуя комбинировать его с ликвидными денежными средствами.

