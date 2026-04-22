Провал идеи тотальной блокады: санкции 20-ого пакета ЕС оказались мягче, чем ожидалось

Украина сумела "отремонтировать" трубопровод "Дружба" всего через несколько дней после того, как в Венгрии сменилась власть.

Это сняло вето Венгрии и Словакии для согласования постпредами стран Евросоюза кредита в 90 млрд евро и 20-ого пакета санкций против России, пишет Reuters.

По данным агентства, окончательное утверждение санкционного пакета ожидается завтра. Из финальной версии убрали пункт о полном запрете на услуги нефтетанкерам РФ — его рассматривали как замену механизму "ценового потолка". Исключение этого пункта означает, что Евросоюз сохранил статус-кво, отказавшись от радикального ужесточения правил перевозки российской нефти по морю.

Изначально планировалось полностью запретить европейским компаниям (страховщикам, судовладельцам, брокерам) обслуживать любые танкеры с российской нефтью. Это должно было заменить нынешний механизм «ценового потолка» . Если бы пункт приняли, возить нефть из РФ стало бы критически сложно и дорого.

Теперь система остается прежней — европейские компании могут страховать и перевозить российскую нефть, если она продается по цене ниже установленного лимита (сейчас это 60$ за баррель).

Уступка была сделана под давлением стран, чей танкерный флот (Греция, Мальта, Кипр) или энергетика (Венгрия, Словакия) зависят от стабильности нефтяного рынка. Они опасались резкого скачка мировых цен на нефть из-за дефицита предложения.

Согласованный пакет также сохраняет привычный набор ограничений: расширение списков физических и юридических лиц, чьи активы в ЕС подлежат заморозке, а также запрет на въезд. Решение по санкциям приняли одновременно с согласованием крупного кредита для Украины, который ранее также блокировался.

Согласование затянулось из-за разногласий внутри ЕС, в том числе по требованиям Венгрии и Словакии, требовавшим от Украины открыть транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что Киев категорично не хотел делать. Владимир Зеленский пошёл навстречу только после парламентских выборов в Венгрии, в результате чего к власти пришло правительство Петера Мадьяра. Утром 22 апреля на украинской стороне началось повышение давления и заполнение системы. Венгерская компания MOL и власти Словакии ожидают прибытия первых партий нефти на свои НПЗ в четверг, 23 апреля.

Отдельно сообщается, что Словакия, Венгрия и Чехия были освобождены Европейским советом от финансирования кредита и не будут нести по нему финансовых обязательств.

ЕС изначально хотел выделить кредит в размере 210 миллиардов евро, частично финансируемый за счет замороженных российских активов, но из-за упорного сопротивления Бельгии и Венгрии план пришлось спасать, и кредит в итоге был выдан из бюджета ЕС и предоставлен с нулевой процентной ставкой.