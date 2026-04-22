Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина
Храп перестает быть бытовой мелочью: эти признаки говорят, что мозгу уже не хватает кислорода
Хроническая усталость не всегда от перегрузки: в организме может не хватать одного важного витамина
Мастерство кляра: как правильно подготовить филе, чтобы оболочка не отслаивалась
Необычный метод УФСИН: в Костромской области священник спас душу одинокого неплательщика
Бомба замедленного действия: почему зубы мудрости опасны даже без боли
Близорукость у взрослых преподносит неприятный сюрприз: дело может дойти до операции

Провал идеи тотальной блокады: санкции 20-ого пакета ЕС оказались мягче, чем ожидалось

Украина сумела "отремонтировать" трубопровод "Дружба" всего через несколько дней после того, как в Венгрии сменилась власть.

Перевозка нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Это сняло вето Венгрии и Словакии для согласования постпредами стран Евросоюза кредита в 90 млрд евро и 20-ого пакета санкций против России, пишет Reuters.

По данным агентства, окончательное утверждение санкционного пакета ожидается завтра. Из финальной версии убрали пункт о полном запрете на услуги нефтетанкерам РФ — его рассматривали как замену механизму "ценового потолка". Исключение этого пункта означает, что Евросоюз сохранил статус-кво, отказавшись от радикального ужесточения правил перевозки российской нефти по морю.

Изначально планировалось полностью запретить европейским компаниям (страховщикам, судовладельцам, брокерам) обслуживать любые танкеры с российской нефтью. Это должно было заменить нынешний механизм «ценового потолка» . Если бы пункт приняли, возить нефть из РФ стало бы критически сложно и дорого.

Теперь система остается прежней — европейские компании могут страховать и перевозить российскую нефть, если она продается по цене ниже установленного лимита (сейчас это 60$ за баррель).

Уступка была сделана под давлением стран, чей танкерный флот (Греция, Мальта, Кипр) или энергетика (Венгрия, Словакия) зависят от стабильности нефтяного рынка. Они опасались резкого скачка мировых цен на нефть из-за дефицита предложения.

Согласованный пакет также сохраняет привычный набор ограничений: расширение списков физических и юридических лиц, чьи активы в ЕС подлежат заморозке, а также запрет на въезд. Решение по санкциям приняли одновременно с согласованием крупного кредита для Украины, который ранее также блокировался.

Согласование затянулось из-за разногласий внутри ЕС, в том числе по требованиям Венгрии и Словакии, требовавшим от Украины открыть транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что Киев категорично не хотел делать. Владимир Зеленский пошёл навстречу только после парламентских выборов в Венгрии, в результате чего к власти пришло правительство Петера Мадьяра. Утром 22 апреля на украинской стороне началось повышение давления и заполнение системы. Венгерская компания MOL и власти Словакии ожидают прибытия первых партий нефти на свои НПЗ в четверг, 23 апреля.

Отдельно сообщается, что Словакия, Венгрия и Чехия были освобождены Европейским советом от финансирования кредита и не будут нести по нему финансовых обязательств.

ЕС изначально хотел выделить кредит в размере 210 миллиардов евро, частично финансируемый за счет замороженных российских активов, но из-за упорного сопротивления Бельгии и Венгрии план пришлось спасать, и кредит в итоге был выдан из бюджета ЕС и предоставлен с нулевой процентной ставкой.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Домашние животные
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Последние материалы
Горькая правда о бодрости: почему привычный кофепитие истощает ресурсы тела
Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина
Скрытые враги вашей талии: как эти нетипичные ошибки в рационе тормозят прогресс тренировок
Последний шанс на спасение: почему каждый владелец должен научить пса самой главной команде команде
Провал идеи тотальной блокады: санкции 20-ого пакета ЕС оказались мягче, чем ожидалось
Храп перестает быть бытовой мелочью: эти признаки говорят, что мозгу уже не хватает кислорода
Элегантность на высоте: почему лоферы с каблуком вытесняют кроссовки в гардеробах 2026
Хроническая усталость не всегда от перегрузки: в организме может не хватать одного важного витамина
