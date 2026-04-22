В Госдуме предупредили о рисках введения обязательной 13-й зарплаты

Инициатива о введении 13-й зарплаты может быть оправдана только в отношении работников бюджетной сферы, тогда как распространение такой обязанности на бизнес стало бы избыточной нагрузкой для компаний, которые уже работают в условиях роста издержек. В беседе с Pravda.Ru депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением ввести в России 13-ю зарплату для работающих граждан и 13-ю пенсию для пенсионеров.

Бессараб отметила, что распространять такие инициативы на реальный сектор экономики было бы неправильно. Она напомнила, что бизнес уже работает в условиях растущей нагрузки, связанной с налогами и изменениями в системе оплаты труда. В такой ситуации обязательная 13-я зарплата может стать для работодателей дополнительным финансовым давлением.

"Мы больше чем на 20% фактически подняли зарплаты по неквалифицированным работникам. А это означает, что изменилась не только оплата труда этой категории сотрудников, но и вся тарифная сетка, ставки и оклады в целом. Система оплаты труда значительно поменялась, потому что работодателям пришлось пересматривать фонд заработной платы. Соответственно, в натуральном выражении выросли и страховые взносы, а значит, нагрузка на бизнес тоже увеличилась", — подчеркнула она.

Депутат добавила, что годовая премия или 13-я зарплата уже сейчас могут выплачиваться в компаниях, но только как решение самого работодателя. Она указала, что такие выплаты обычно зависят от итогов работы за год, финансовых результатов организации и выполнения установленных показателей. По ее словам, этот механизм должен оставаться стимулирующей мерой, а не превращаться в обязательство.

"Решение о выплате годовой премии или 13-й зарплаты, как правило, остается за работодателем. Обычно такие выплаты зависят от итогов работы за год и финансово-хозяйственных результатов компании. Если выполнены показатели, установленные для подразделений или конкретных сотрудников, в том числе закрепленные в трудовом договоре, такая выплата может быть предусмотрена локальным нормативным актом. То есть это скорее форма поощрения по итогам работы, а не обязанность работодателя", — пояснила Бессараб.

Парламентарий призвала осторожно подходить к подобным изменениям в трудовой сфере. Она предупредила, что даже инициативы с благими целями могут привести к обратному эффекту, если не учитывать состояние экономики и возможности работодателей.