Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологическая угроза под Нижним: три поселения закрыты на жёсткий карантин
Заложники чужих долгов: почему регистрация пригнанных из-за границы машин стала лотереей
Вкус ресторана у вас дома: три сценария идеального ужина из куриного филе
Эмоциональное выгорание у россиян начинается с одной привычки: ее долго не замечают
Трамп запросил рекордный военный бюджет: на что США готовы потратить 1,5 триллиона долларов
Историю не тронешь экскаватором: почему купеческий особняк в Алексадрове придётся спасать долго
Обычные пакеты из магазина могут привести к уголовной статье: все зависит от одной детали
Один взгляд и пара уточнений: как эндокринолог за минуты видит то, что вы не замечаете
Венгрия возвращается к корням: как альянс с Австрией изменит позиции Будапешта в Евросоюзе

В Госдуме предупредили о рисках введения обязательной 13-й зарплаты

Экономика

Инициатива о введении 13-й зарплаты может быть оправдана только в отношении работников бюджетной сферы, тогда как распространение такой обязанности на бизнес стало бы избыточной нагрузкой для компаний, которые уже работают в условиях роста издержек. В беседе с Pravda.Ru депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением ввести в России 13-ю зарплату для работающих граждан и 13-ю пенсию для пенсионеров.

Бессараб отметила, что распространять такие инициативы на реальный сектор экономики было бы неправильно. Она напомнила, что бизнес уже работает в условиях растущей нагрузки, связанной с налогами и изменениями в системе оплаты труда. В такой ситуации обязательная 13-я зарплата может стать для работодателей дополнительным финансовым давлением.

"Мы больше чем на 20% фактически подняли зарплаты по неквалифицированным работникам. А это означает, что изменилась не только оплата труда этой категории сотрудников, но и вся тарифная сетка, ставки и оклады в целом. Система оплаты труда значительно поменялась, потому что работодателям пришлось пересматривать фонд заработной платы. Соответственно, в натуральном выражении выросли и страховые взносы, а значит, нагрузка на бизнес тоже увеличилась", — подчеркнула она.

Депутат добавила, что годовая премия или 13-я зарплата уже сейчас могут выплачиваться в компаниях, но только как решение самого работодателя. Она указала, что такие выплаты обычно зависят от итогов работы за год, финансовых результатов организации и выполнения установленных показателей. По ее словам, этот механизм должен оставаться стимулирующей мерой, а не превращаться в обязательство.

"Решение о выплате годовой премии или 13-й зарплаты, как правило, остается за работодателем. Обычно такие выплаты зависят от итогов работы за год и финансово-хозяйственных результатов компании. Если выполнены показатели, установленные для подразделений или конкретных сотрудников, в том числе закрепленные в трудовом договоре, такая выплата может быть предусмотрена локальным нормативным актом. То есть это скорее форма поощрения по итогам работы, а не обязанность работодателя", — пояснила Бессараб.

Парламентарий призвала осторожно подходить к подобным изменениям в трудовой сфере. Она предупредила, что даже инициативы с благими целями могут привести к обратному эффекту, если не учитывать состояние экономики и возможности работодателей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
В Госдуме предупредили о рисках введения обязательной 13-й зарплаты
Трамп запросил рекордный военный бюджет: на что США готовы потратить 1,5 триллиона долларов
Санитарная броня: почему Россия вынуждена отодвигать линию фронта на тысячи километров
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Историю не тронешь экскаватором: почему купеческий особняк в Алексадрове придётся спасать долго
Болгария резко меняет курс — один шаг уже вызвал тревогу на Западе
Разрыв шаблонов о диете: как выбрать идеальный кисломолочный напиток для вашего здоровья
Обычные пакеты из магазина могут привести к уголовной статье: все зависит от одной детали
Ракетный кукиш из подземелья: КСИР обнулил байки Трампа о 70% уничтоженных целей
Мастер-класс для ленивого садовода: превращаем дачный участок в цветущий оазис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.