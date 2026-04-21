Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян

Современные россияне продолжают интегрировать архаичные суеверия в свою финансовую жизнь: согласно свежему исследованию, 58% граждан верят в силу денежных примет. Самым устойчивым табу остается запрет на вынос мусора и передачу долгов в вечернее время — этого придерживаются 65% респондентов. Также в списке популярных ограничений оказались запрет на свист в помещении (59%) и передача купюр через порог (42%).

Страх перед "сглазом" заставляет две трети участников опроса скрывать свои планы на крупные доходы, при этом лишь 30% готовы довериться самым близким. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные сервиса "Апельсин", для активации денежного потока 44% жителей страны предпочитают тратить средства, чтобы стимулировать новые заработки. Еще 31% регулярно пересчитывает наличность, а каждый четвертый хранит в портмоне талисманы вроде лаврового листа или продырявленной монеты.

Магическое мышление затрагивает и цифровые счета: 29% опрошенных верят, что "красивые" комбинации цифр в балансе приносят удачу. Около 37% россиян связывают успех покупок с календарем: они избегают понедельников и пятницы, 13-го, стараясь приурочить сделки к зеркальным датам. При получении дохода 36% респондентов сразу откладывают часть суммы "на сохранение", а 9% угощают друзей, веря в зеркальный возврат потраченного. Хотя бы раз находили деньги на улице 83% граждан, но если 27% воспринимают это как дар судьбы, то 17% предпочитают не трогать чужие банкноты.

"Приверженность суевериям часто служит психологическим механизмом защиты в условиях неопределенности, однако важно помнить, что реальное благосостояние зависит от финансовой грамотности и контроля над расходами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

В условиях, когда уязвимости в мобильных приложениях банков растут, полагаться только на "счастливую" купюру, которую носят с собой 32% опрошенных, становится рискованно. Рациональный подход к бюджету и понимание своих прав, будь то этикет и чаевые в ресторанах или анализ рыночных цен, во многом надежнее примет. Тем не менее, 17% продолжают заботливо выращивать денежные деревья, а 15% — покупать фигурки жаб для привлечения капитала.

Почему нельзя выносить мусор вечером согласно приметам?

Считается, что вместе с отходами после заката из дома уходит благополучие и "чистая" энергия денег, что приводит к финансовым потерям.

Действительно ли лавровый лист в кошельке помогает разбогатеть?

Это народное поверье связано с символикой лавра как знака победы и достатка; научно доказанной связи с ростом доходов этот ритуал не имеет.

Как россияне относятся к найденным на улице деньгам?

Большинство (83%) находили деньги, при этом 28% тратят их как обычные, а 17% опасаются поднимать находку, считая это плохим знаком.

Влияют ли зеркальные даты на финансовый успех?

Около 10% россиян верят в нумерологию и стараются совершать крупные сделки в "красивые" даты, полагая, что магические числа способствуют удаче.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.