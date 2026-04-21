Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки
Китайские автомобили сдают позиции, но остаются на вершине продаж в России
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей

Специалист по этикету Коломацкая: включение чаевых в чек не является обязательным в России

Включение чаевых в итоговый чек без предварительного согласия гостя становится распространенной практикой в столичных заведениях общепита. Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая подчеркивает, что такие дополнительные сборы не являются законодательно закрепленной обязанностью потребителя. Клиент имеет полное право потребовать исключения данной позиции из счета, если администрация не уведомила о ней заранее.

Фото: Pravda by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Официантка

Традиционно автоматическое начисление сервисного сбора применяется при обслуживании групп численностью от десяти человек, о чем заведения обычно предупреждают в меню или при бронировании.

Как сообщает интернет-ресурс MoneyTimes, любые попытки принудительного взыскания сверх установленных цен рассматриваются как нарушение прав потребителя. В подобных случаях эксперт рекомендует сохранять спокойствие и вежливо уточнять основания для появления лишних сумм в квитанции.

"Если не предупредили заранее, что будут чаевые включены в счет, то можете смело попросить убрать эту позицию, так как вас об этом не предупредили. Чаевые не являются законодательно обязательными к уплате потребителем услуг. Это исключительно изъявление доброй воли и заставить таким образом не могут", — отметила Коломацкая.

"Потребитель платит за услугу по прейскуранту, а любые дополнительные надбавки напрямую коррелируют с качеством сервиса и добровольным желанием клиента. Ситуации, когда ресторан навязывает выплаты, могут негативно сказываться на прозрачности оплаты труда персонала, перекладывая часть обязательств работодателя на плечи гостя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о чаевых в счете

Обязан ли я платить чаевые, если они уже включены в чек?

Нет, это не является вашей юридической обязанностью, если заведение не предупредило о сервисном сборе заранее в доступной форме.

Что делать, если официант настаивает на оплате сервисного сбора?

Необходимо попросить администратора предъявить информацию о правилах обслуживания, где указана данная комиссия; при отсутствии данных вы вправе оплатить только сумму заказа.

В каких случаях чаще всего включают обслуживание в счет автоматически?

Обычно это происходит при банкетном обслуживании или приеме больших компаний — чаще всего от десяти приглашенных гостей.

Как избежать конфликта из-за лишних позиций в счете?

Лучше всего спокойно уточнить у персонала основания начисления и вежливо попросить скорректировать итоговую сумму, а в будущем выбирать более прозрачные заведения.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Бизнес
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга
Эффектные, но покладистые: какие растения заменят привычные ромашки в вашем саду
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей
Яркий акцент образа: главные тренды летнего педикюра в сезоне 2026 года
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора
Усталость от однообразия: как винтажные детали обуви захватывают подиумы 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.