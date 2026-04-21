Специалист по этикету Коломацкая: включение чаевых в чек не является обязательным в России

Включение чаевых в итоговый чек без предварительного согласия гостя становится распространенной практикой в столичных заведениях общепита. Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая подчеркивает, что такие дополнительные сборы не являются законодательно закрепленной обязанностью потребителя. Клиент имеет полное право потребовать исключения данной позиции из счета, если администрация не уведомила о ней заранее.
Традиционно автоматическое начисление сервисного сбора применяется при обслуживании групп численностью от десяти человек, о чем заведения обычно предупреждают в меню или при бронировании.
Как сообщает интернет-ресурс MoneyTimes, любые попытки принудительного взыскания сверх установленных цен рассматриваются как нарушение прав потребителя. В подобных случаях эксперт рекомендует сохранять спокойствие и вежливо уточнять основания для появления лишних сумм в квитанции.
"Если не предупредили заранее, что будут чаевые включены в счет, то можете смело попросить убрать эту позицию, так как вас об этом не предупредили. Чаевые не являются законодательно обязательными к уплате потребителем услуг. Это исключительно изъявление доброй воли и заставить таким образом не могут", — отметила Коломацкая.
"Потребитель платит за услугу по прейскуранту, а любые дополнительные надбавки напрямую коррелируют с качеством сервиса и добровольным желанием клиента. Ситуации, когда ресторан навязывает выплаты, могут негативно сказываться на прозрачности оплаты труда персонала, перекладывая часть обязательств работодателя на плечи гостя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Нет, это не является вашей юридической обязанностью, если заведение не предупредило о сервисном сборе заранее в доступной форме.
Необходимо попросить администратора предъявить информацию о правилах обслуживания, где указана данная комиссия; при отсутствии данных вы вправе оплатить только сумму заказа.
Обычно это происходит при банкетном обслуживании или приеме больших компаний — чаще всего от десяти приглашенных гостей.
Лучше всего спокойно уточнить у персонала основания начисления и вежливо попросить скорректировать итоговую сумму, а в будущем выбирать более прозрачные заведения.
