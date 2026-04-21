Экономист Ирина Костина: бизнес конкурирует за сотрудников, провоцируя инфляцию зарплат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Российский рынок труда столкнулся с масштабным кадровым голодом, охватившим стратегически важные отрасли страны. По мнению HR-эксперта Елены Булкиной, критический дефицит специалистов вызван не только демографическими процессами, но и глубокой трансформацией мобильности населения.

Стопка папок в офисе

В условиях текущей неопределенности бизнес лишен инструментов оперативного влияния на внешние экономические факторы, что делает нехватку рабочих рук беспрецедентной по своим масштабам.

Наиболее ощутимо нехватка персонала проявляется в добывающей и обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе и строительном секторе. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Елену Булкину, экономике остро необходимы именно "синие воротнички" — технические специалисты, обладающие прикладными навыками.

Ситуация усугубляется тем, что многие вчерашние школьники меняют парты на сумки за спиной, выбирая быстрый доход в сервисах доставки вместо получения профильного образования.

Эксперт подчеркнула, что на трудовую сферу оказывают давление затяжные экономические ограничения и разрывы логистических цепочек. Население стало чаще переезжать в мегаполисы ради высоких зарплат, при этом наблюдается массовый переход сотрудников в более прибыльные ниши, не связанные с их основной квалификацией.

Помимо прочего, рынок захлестнул антитренд на "тихое увольнение", когда формально занятые люди теряют мотивацию и снижают эффективность своей работы. В таких условиях даже наличие места в штате не гарантирует реального закрытия производственных задач.

"Проблема не только в физическом отсутствии людей, но и в растущем разрыве между ожиданиями соискателей по зарплатам и реальной рентабельностью производств. Бизнесу приходится конкурировать за каждого сотрудника, что провоцирует инфляцию зарплат без соразмерного роста производительности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Особую тревогу вызывает положение дел в бюджетной сфере, где возникают трудовые споры из-за отсутствия индексации и изменений в системе выплат. Елена Булкина отметила, что ситуация стала патовой.

"Накладываются определенные ограничения, которые есть по экономике, эти ограничения являются длительными, пока нет перспектив повлиять бизнесу. Мобильность населения в отношении работы увеличилась", — отмечает MoneyTimes.

Для защиты своих интересов в условиях нестабильности работникам крайне важно знать, как доказать свои права даже без письменного договора, используя современные цифровые инструменты.

Ответы на популярные вопросы о дефиците кадров

Почему нехватку рабочих называют беспрецедентной?

Это связано с невозможностью бизнеса быстро адаптироваться к внешним шокам, таким как логистические разрывы, импортозависимость и одновременное наложение демографической ямы на высокую мобильность кадров.

В каких отраслях наблюдается самый сильный голод?

Дефицит наиболее остро ощущается в промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве и сервисных услугах, где требуются практические технические навыки.

Как мобильность населения влияет на региональные предприятия?

Работники активно перемещаются из малых городов и сельской местности в мегаполисы, привлеченные более высоким уровнем оплаты труда, что обескровливает региональные производства.

Влияет ли престиж профессии на дефицит специалистов?

Да, наблюдается отток кадров из производственных отраслей в сферу услуг и курьерскую доставку, поскольку молодежь зачастую предпочитает легкий заработок длительному обучению в технической сфере.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.