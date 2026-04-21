Эксперт Виктория Никольская призывает соискателей не увольняться без новой вакансии

Современный рынок труда демонстрирует неоднозначные показатели: несмотря на дефицит кадров, эксперты фиксируют рост числа увольнений без заранее подготовленного "запасного аэродрома". Владелец агентства по подбору руководителей Виктория Никольская отмечает, что такая стратегия чаще становится следствием инициативы работодателя, нежели осознанным выбором сотрудника.

Увольнение с работы

При этом тренд затрагивает не только рядовых исполнителей, но и топ-менеджмент, что заставляет соискателей более взвешенно оценивать свои карьерные перспективы.

На текущий момент соискателям крайне важно транслировать свою ценность и прямое влияние на операционную прибыль бизнеса. Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на Викторию Никольскую, конкуренция за качественные вакансии остается высокой, поэтому добровольный уход в период неопределенности сопряжен с серьезными финансовыми рисками.

Эксперт рекомендует удерживаться на занимаемой позиции, демонстрируя профессиональную эффективность, так как переработки не гарантируют карьерный рост без конкретных измеримых достижений.

Никольская подчеркивает, что среди её кандидатов массового стремления уйти "в никуда" по собственному желанию не наблюдается. По словам хедхантера, ситуация на рынке труда достаточно напряженная, и количество открытых позиций зачастую не перекрывает число претендующих на них специалистов.

В связи с этим профессиональное стратегическое сотрудничество с бизнесом становится для сотрудника лучшей защитой от возможного сокращения.

"Я своим кандидатам рекомендую максимально постараться в текущей ситуации остаться на прежнем месте", — отметила Никольская.

"Увольнение без наличия оффера от другого работодателя — это всегда юридический и финансовый риск, особенно если у сотрудника есть невыплаченные обязательства. Прежде чем подписывать заявление, стоит убедиться, что все положенные компенсации будут выплачены в полном объеме, так как затяжной поиск новой позиции может потребовать значительной подушки безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о смене работы

Стоит ли увольняться "в никуда" в текущих условиях?

Эксперты категорически не рекомендуют этого делать из-за ограниченного количества качественных вакансий и высокой конкуренции среди управленцев.

Почему управленцы стали чаще покидать должности без нового места работы?

Чаще всего это связано с реструктуризацией компаний и увольнениями по инициативе собственников, а не с желанием самого руководителя взять паузу.

Как обезопасить себя от внезапного увольнения?

Необходимо регулярно демонстрировать руководству свою рентабельность, приносимую прибыль и готовность решать стратегические задачи компании.

Есть ли дефицит вакансий на рынке труда?

Да, несмотря на кадровый голод в отдельных секторах, в сегменте высококвалифицированных специалистов и руководителей количество кандидатов превышает число предложений.

Читайте также