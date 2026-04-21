Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец бумажной волоките: как Тюмень переводит ритуальные услуги в цифровой формат
Сигнал побеждает холод: в Сургуте завершена модернизация мобильной сети для 400 тысяч абонентов
Опасная игра: суд Магнитогорска назначил условный срок подростку за причинение ожогов ребёнку
Они проснулись и идут к людям: с чем связана новая опасность на дорогах ХМАО
Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света
Блогер Уилл Эггертон участвовал в ликвидации последствий потопа в Дагестане
Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка
11 тысячах несуществующих бриллиантов: как управляющий провалил аферу в Челябинском арбитраже
Экономический прорыв на Урале: как Екатеринбург превращает частные инициативы в бизнес-империи

Эксперт Виктория Никольская призывает соискателей не увольняться без новой вакансии

Экономика

Современный рынок труда демонстрирует неоднозначные показатели: несмотря на дефицит кадров, эксперты фиксируют рост числа увольнений без заранее подготовленного "запасного аэродрома". Владелец агентства по подбору руководителей Виктория Никольская отмечает, что такая стратегия чаще становится следствием инициативы работодателя, нежели осознанным выбором сотрудника.

Фото: freepik is licensed under public domain
Увольнение с работы

При этом тренд затрагивает не только рядовых исполнителей, но и топ-менеджмент, что заставляет соискателей более взвешенно оценивать свои карьерные перспективы.

На текущий момент соискателям крайне важно транслировать свою ценность и прямое влияние на операционную прибыль бизнеса. Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на Викторию Никольскую, конкуренция за качественные вакансии остается высокой, поэтому добровольный уход в период неопределенности сопряжен с серьезными финансовыми рисками.

Эксперт рекомендует удерживаться на занимаемой позиции, демонстрируя профессиональную эффективность, так как переработки не гарантируют карьерный рост без конкретных измеримых достижений.

Никольская подчеркивает, что среди её кандидатов массового стремления уйти "в никуда" по собственному желанию не наблюдается. По словам хедхантера, ситуация на рынке труда достаточно напряженная, и количество открытых позиций зачастую не перекрывает число претендующих на них специалистов.

В связи с этим профессиональное стратегическое сотрудничество с бизнесом становится для сотрудника лучшей защитой от возможного сокращения.

"Я своим кандидатам рекомендую максимально постараться в текущей ситуации остаться на прежнем месте", — отметила Никольская.

"Увольнение без наличия оффера от другого работодателя — это всегда юридический и финансовый риск, особенно если у сотрудника есть невыплаченные обязательства. Прежде чем подписывать заявление, стоит убедиться, что все положенные компенсации будут выплачены в полном объеме, так как затяжной поиск новой позиции может потребовать значительной подушки безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о смене работы

Стоит ли увольняться "в никуда" в текущих условиях?

Эксперты категорически не рекомендуют этого делать из-за ограниченного количества качественных вакансий и высокой конкуренции среди управленцев.

Почему управленцы стали чаще покидать должности без нового места работы?

Чаще всего это связано с реструктуризацией компаний и увольнениями по инициативе собственников, а не с желанием самого руководителя взять паузу.

Как обезопасить себя от внезапного увольнения?

Необходимо регулярно демонстрировать руководству свою рентабельность, приносимую прибыль и готовность решать стратегические задачи компании.

Есть ли дефицит вакансий на рынке труда?

Да, несмотря на кадровый голод в отдельных секторах, в сегменте высококвалифицированных специалистов и руководителей количество кандидатов превышает число предложений.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Еда и рецепты
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Евросоюз
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света
Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка
Мигрень — не гениальность, а зажим: современный взгляд на тайный язык женского тела
Дачная алхимия: расплавь мусор и получи дорожку, которой не страшна зима
11 тысячах несуществующих бриллиантов: как управляющий провалил аферу в Челябинском арбитраже
Эффект бесконечных ног без каблуков: секрет обуви, которая стройнит не хуже лодочек
Били панков, но пали от пуль: как качки из подвалов Люберец пытались захватить Москву
Экономический прорыв на Урале: как Екатеринбург превращает частные инициативы в бизнес-империи
Отдых не возвращает силы: этот признак опасно списывать на переутомление
Спорт под нож: почему в Архангельске футбольные поля заменяют заборами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.