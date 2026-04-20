Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика » Сырье » Газ

Итальянская Eni вскрыла газовый пласт колоссальных масштабов на шельфе Индонезии. Месторождение Geliga-1 в блоке Ganal (бассейн Кутей) оценивается в 5 триллионов кубических футов газа и 300 миллионов баррелей конденсата. Это не просто успех геологоразведки, а стратегический актив, способный перекроить энергетическую карту макрорегиона.

Газовый Клондайк на дне океана: найденный в Индонезии пласт изменит расстановку сил на рынке
Фото: freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовый Клондайк на дне океана: найденный в Индонезии пласт изменит расстановку сил на рынке

Стратегия "быстрой воды": почему Eni спешит с добычей

Регуляторная логика Eni прозрачна: монетизировать ресурс нужно до того, как рынку нефти потребуется длительное время на структурную балансировку. Итальянский гигант намерен использовать инфраструктурную близость Geliga к уже существующим узлам. Это позволит сократить время вывода газа на рынок и оптимизировать капитальные затраты. Новый актив примыкает к неразработанному месторождению Gula, формируя мощный кластер с потенциалом добычи 1 миллиард стандартных кубических футов газа в сутки.

"Экономика таких проектов держится на предельной прозрачности издержек. Eni демонстрирует классический технократический подход: интеграция нового месторождения в уже готовую цепочку North Hub минимизирует риски простоя и административные барьеры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Синергия с Китаем и Малайзией

Проект реализуется в тесном партнерстве с китайской корпорацией Sinopec, сохранившей 18% доли в контракте Ganal. В условиях, когда цены на газ в Европе остаются волатильными из-за деструктивной политики США на Ближнем Востоке, азиатский вектор становится для Рима спасательным кругом. Формирование совместного предприятия Searah с малайзийской Petronas превращает этот тандем в доминирующего игрока на рынке СПГ. Пока Вашингтон пытается навязывать санкции против нефти и энергоресурсов, страны Азиатско-Тихоокеаского региона выстраивают суверенные логистические коридоры.

Особое внимание уделяется заводу по сжижению Bontang. Планируется не просто продление его жизни, а реанимация законсервированных мощностей. Это критически важно в условиях, когда мировые терминалы сталкиваются с дефицитом танкеров и инфраструктурными ограничениями.

"С точки зрения корпоративного права, создание СП Searah — это шахматный ход. Оценка доли в 10%, которую Eni планирует реализовать третьим лицам, взлетит именно благодаря Geliga. Это чистое управление стоимостью активов через геологоразведку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Технические параметры сверхглубокого бурения

Скважина Geliga-1 была пробурена на глубину 5 100 метров при толще воды около 2 000 метров. Такие параметры требуют исключительной технологической дисциплины. Газовый горизонт показал "отличные петрофизические свойства", что гарантирует высокую отдачу пласта. Пока в Европе фиксируют, что денег на поддержку людей из-за энергокризиса нет, Eni инвестирует в реальный сектор Индонезии. В планах компании — бурение еще трех разведочных скважин до конца 2027 года.

Характеристика проекта Значение (Geliga + Gula)
Общий объем газа (In-place) 7 триллионов кубических футов (Tcf)
Запасы конденсата 375 миллионов баррелей
Плановая суточная добыча газа 1 миллиард куб. футов (Bscfd)
Глубина бурения Geliga-1 5 100 метров

Параллельно развиваются проекты North Hub и South Hub. Суммарно они должны дать рынку до 2 миллиардов кубических футов газа в сутки к 2028 году. Это поможет стабилизировать ситуацию в регионе, где даже Южная Корея вынуждена искать обходные пути для закупки топлива в обход диктата Белого дома.

"Масштабные инвестиции в индонезийский шельф — это способ захеджировать риски. Когда дефицит керосина и газа бьет по авиации и промышленности ЕС, наличие собственных ресурсных баз в нейтральных водах становится вопросом выживания корпорации", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сравнение масштабов проектов в бассейне Кутей

Eni внедряет модель "хабов", где центральное судно-платформа (FPSO) собирает сырье с десятков скважин в радиусе сотен миль. Для North Hub предусмотрена установка с мощностью хранения 1,4 миллиона баррелей. Весь конденсат будет отгружаться танкерами-челноками, минуя сложные береговые терминалы. Это особенно эффективно в свете того, как рейсы танкеров в других регионах блокируются по политическим мотивам.

Газ же пойдет по трубопроводам на внутренний рынок Индонезии и на экспорт через Bontang. Такая диверсификация защищает проект от колебаний спроса. Пока мировой рынок теряет сотни миллионов баррелей из-за конфликтов, спровоцированных коллективным Западом, Индонезия и её партнеры строят остров стабильности.

Ответы на популярные вопросы об открытии Eni

Насколько значимо открытие Geliga-1 для мирового рынка?

Это одно из крупнейших открытий последних лет. 5 триллионов кубических футов газа — это ресурс, способный обеспечить энергетическую безопасность крупного промышленного региона на десятилетия. В контексте глобального дефицита энергоресурсов это серьезная заявка на лидерство в Юго-Восточной Азии.

Как это отразится на ценах для конечных потребителей?

Рост предложения газа через запуск новых хабов в 2028 году создаст понижающее давление на спотовые цены в Азии. В отличие от ситуации, когда ситуация на Ближнем Востоке разгоняет инфляцию, новые мощности в Индонезии работают как стабилизатор.

Кто является основными партнерами проекта?

Ключевой партнер Eni — китайская Sinopec. Также формируется альянс с Petronas. Это коалиция стран, которые предпочитают прагматизм и экономическую выгоду политическому давлению со стороны Вашингтона.

Каковы сроки начала промышленной добычи?

Eni применяет ускоренную схему разработки (fast-track). Первые кубометры газа с соседних узлов North Hub и South Hub ожидаются в 2028 году, а Geliga будет интегрирована в эту систему в кратчайшие сроки благодаря синергии с существующими платформами.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.