Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства

Даже если в России появится специальный орган для критики Минфина, его работа, скорее всего, сведется к публичным замечаниям и рекомендациям, которые вряд ли повлияют на позицию самого ведомства. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложил создать бюджетный совет при Федеральном собрании — независимый орган, который мог бы критиковать действия Минфина РФ.

Лежава пояснил, что саму идею создания отдельного органа для критики Минфина нельзя назвать безусловно необходимой. По его оценке, сегодня и без того никто не лишен возможности публично критиковать работу ведомства. Поэтому появление еще одной структуры само по себе не выглядит решением какой-либо системной проблемы.

"Насколько нужен такой орган, сказать сложно. Во всяком случае, критиковать Минфин за его действия сегодня никому не запрещено, поэтому сама по себе идея создания еще одной структуры не выглядит чем-то принципиально необходимым. Если такой орган не потребует дополнительных бюджетных средств на свое содержание, его создание вряд ли вызовет серьезные возражения", — указал он.

Экономист подчеркнул, что главная проблема такого формата связана не с названием или статусом новой структуры, а с ее реальными полномочиями. Если она будет только собирать замечания и озвучивать претензии, практического эффекта это, скорее всего, не даст. В таком виде речь идет скорее о дискуссионной площадке, чем о механизме влияния на финансовую политику.

"Если исходить из самой идеи такого органа, его функция сведется к критике Минфина, однако практических изменений это, скорее всего, не даст. По сути, речь идет о еще одной площадке, где будут звучать замечания и претензии, но реального влияния на решения ведомства у нее не будет. Минфин, вероятнее всего, не станет реагировать на такую критику так же, как не реагирует на многие претензии уже сейчас. Поэтому существенной пользы от создания подобной структуры я не вижу", — подчеркнул Лежава.

Специалист добавил, что теоретически подобный орган мог бы иметь смысл только при обязательной реакции со стороны самого Минфина. Даже тогда его возможности, вероятнее всего, ограничились бы подготовкой рекомендаций, а не принятием решений. При нынешнем устройстве системы и такой формат не гарантирует заметного результата.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
