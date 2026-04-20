Инфляция не сдается: какое решение по ключевой ставке примет Центробанк в апреле

Экономика

Существенного смягчения денежно-кредитной политики в апреле ждать не стоит: снижение ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта практически исключено, а наиболее вероятным решением ЦБ остается сохранение ее на прежнем уровне. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Ранее участники консенсус-прогноза РБК сообщили, что ЦБ на апрельском заседании будет обсуждать увеличение шага снижения ключевой ставки до 75–100 базисных пунктов, однако реальное снижение в таком объеме ожидают лишь трое из 30 экспертов.

Беляев отметил, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта в апреле фактически не рассматривается. Центральный Банк, по его словам, сохраняет жесткий подход к денежно-кредитной политике и исходит из того, что при инфляции около 6% ставку необходимо удерживать на высоком уровне.

"О снижении сразу на 0,75 процентного пункта, на мой взгляд, речи не идет. Центральный Банк по-прежнему исходит из того, что в условиях сохраняющейся инфляции ключевая ставка должна оставаться высокой. Но это именно позиция регулятора, а не истина в последней инстанции. Несмотря на все усилия Центрального Банка, инфляция все равно держится на уровне около 6% годовых", — подчеркнул он.

Финансовый аналитик добавил, что и само снижение ставки в апреле остается под вопросом. Даже если регулятор в итоге решится на смягчение, речь, скорее всего, может идти только о минимальном шаге. Наиболее вероятным сценарием пока выглядит сохранение текущего уровня.

"Само снижение ключевой ставки в апреле остается весьма проблематичным. Даже если Центральный Банк в итоге решится на смягчение, речь, скорее всего, может идти только о шаге на 0,5 процентного пункта и лишь под давлением общественности. При этом наиболее вероятным сценарием по-прежнему выглядит сохранение ставки на текущем уровне. Именно такой вариант сейчас представляется более реалистичным", — заключил Беляев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
