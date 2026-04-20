На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
Миллионы за неделю тишины: почему Камчатка стала новым центром притяжения премиального туризма
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты
Прорехи в защите: почему ручное управление финансами привело к громкому скандалу в Магадане
Цифровая ловушка: как жители ЕАО лишились миллионов, доверившись фальшивым брокерам

Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов

Экономика

Оформление налогового вычета может закончиться отказом, если допустить технические неточности в декларации или нарушить установленные законом сроки. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов подчеркивает, что наиболее распространенной причиной фиаско становится банальная невнимательность при сборе документов и пропуск трехлетнего периода, отведенного на подачу заявления. Каждое направление возврата средств имеет свои специфические барьеры, требующие детальной проработки перед обращением в фискальные органы.

Бизнесмен считает налоги

При получении социальных вычетов на лечение критически важно наличие лицензий у клиник, а в случае с покупкой недвижимости действуют жесткие ограничения, прямо исключающие право на льготу в определенных ситуациях. Более того, контроль переводов физлиц ФНС становится всё более автоматизированным, что требует безупречного обоснования каждой операции.

Как сообщает сайт MoneyTimes, ссылаясь на Исмаилова, сложности часто возникают у предпринимателей на упрощенной системе, которые де-факто не уплачивают НДФЛ и лишены права на классические вычеты.

"Некорректный пакет документов, отсутствие чего-то, ошибки. Есть более индивидуальные случаи, которые зависят от конкретного типа вычета. Социальный вычет на медицинские услуги, здесь может быть сложность с подтверждением оказанных услуг, наличием лицензии и подтверждающих документов у медицинской организации. Имущественный вычет на приобретение жилья, там четко установлены основания, при которых вычет вообще не положен", — отметил Исмаилов.

Также эксперт указал на необходимость мониторинга меняющихся форм отчетности, поскольку налоговики могут отклонить заявление из-за использования устаревших бланков.

"Многие забывают, что общая сумма возврата по социальным категориям жестко лимитирована порогом в 150 тысяч рублей в год, даже если реальные расходы на медицину или обучение были в разы выше. Тщательная проверка наличия чека и корректности договоров является базовой гигиеной плательщика, решившего вернуть часть налогов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о налоговом вычете

За какой период можно вернуть налоги?

Заявить о своем праве на вычет можно в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором были произведены расходы.

Можно ли получить вычет, если работаешь неофициально?

Нет, основным условием является наличие дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13% или 15%, который подтверждается справкой от работодателя.

Что делать, если ФНС прислала отказ?

Необходимо уточнить причину отказа: если она техническая (опечатка или нехватка справки), можно подать корректирующую декларацию.

Суммируются ли вычеты разных типов?

Имущественные и социальные вычеты рассчитываются отдельно, однако внутри социальной группы (лечение, спорт, обучение) действует общий годовой лимит.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Сахарный капкан за рулем: как привычка к безалкогольному пиву подводит водителей в пути
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
За 50 дней мировой рынок лишился полумиллиарда баррелей нефти. И это только начало
Секреты Макади Бей: отдых в оазисе роскоши и уединения на берегу Красного моря
