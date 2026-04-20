Деньги работают: как действовать, чтобы не потерять сбережения при инвестировании

Экономика

Основой успешного инвестирования является не поиск аномально доходных ценных бумаг, а психологическая устойчивость и понимание механизмов инфляции. Независимый финансовый советник Анна Карпычева подчеркнула, что начинающим игрокам рынка критически важно осознать: вложения — это инструмент долгосрочного управления капиталом, а не способ молниеносно разбогатеть.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вклад денег

Подобный рациональный подход становится особенно актуальным сейчас, когда традиционные банковские вклады постепенно теряют свою былую привлекательность в качестве основного защитного актива.

Согласно данным ТАСС, около половины граждан России воздерживаются от покупки цифровых финансовых активов из-за дефицита профильных знаний. Как отмечается на сайте MoneyTimes, Карпычева рекомендует новичкам сначала закрыть высокопроцентные кредиты и сформировать надежный резервный фонд.

Только после обеспечения базовой безопасности стоит переходить к подбору инструментов, учитывая, что в текущих реалиях накопительные счета требуют регулярного пересмотра стратегии их использования.

Для краткосрочных целей до года оптимально подходят консервативные депозиты или облигации, тогда как горизонт планирования от пяти лет позволяет включать в портфель более волатильные активы. В беседе с MoneyTimes специалист напомнила, что обещания гарантированной сверхприбыли зачастую являются маркером мошеннических схем.

"При формировании долгосрочного портфеля крайне важно использовать налоговые преференции, которые дает государство, например, через обновленный механизм ИИС-3", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Важнейшим фактором успеха спикер назвала действие сложного процента, который при условии регулярных пополнений начинает генерировать существенный доход на дистанции. 

"Начать инвестировать это не про угадать какую-то акцию, которая внезапно взлетит. Это не о том, как из тысяч рублей сделать миллион за два дня. Это про финансовую дисциплину и понимание простых законов управления деньгами, это ключевые моменты", — отметила Карпычева.

При таком подходе время трансформируется в союзника инвестора, позволяя планомерно защитить сбережения от обесценивания.

Ответы на популярные вопросы об инвестициях

С какой суммы лучше всего начинать инвестировать?

Начинать можно даже с минимальных сумм, доступных для покупки паев фондов или облигаций. Главное — регулярность взносов, которая позволяет запустить механизм сложного процента и сформировать привычку сбережения.

Почему нельзя инвестировать последние деньги?

Инвестиции всегда сопряжены с риском временной просадки стоимости активов. Если вам срочно потребуются средства в момент рыночного спада, вы будете вынуждены зафиксировать убыток, поэтому сначала важно создать "подушку безопасности".

Чем акции принципиально отличаются от облигаций?

Акции делают вас совладельцем бизнеса с правом на часть прибыли, но их цена сильно колеблется. Облигации — это долговая расписка, по которой эмитент обязуется выплатить фиксированный процент, что делает их более предсказуемым инструментом.

Как защитить капитал от мошенников?

Основной признак обмана — гарантия доходности значительно выше рыночной (например, 1% в день). Работайте только с лицензированными брокерами и избегайте передачи денег в доверительное управление организациям без прозрачной отчетности.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
