Экспортный тупик: как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на ценники в российских магазинах

Российский рынок фиксирует стабилизацию стоимости базовой потребительской корзины: за отчетную неделю темпы роста цен обнулились. Отраслевой индикатор, так называемая "блинная инфляция", демонстрирует отрицательную динамику — стоимость набора ингредиентов для десяти блинов просела на 0,06%. Если в начале апреля стоимость такой порции составляла 77,6 рубля, то к середине месяца показатель скорректировался до 77,55 рубля.

Эффект снижения цен затронул ключевые категории товаров повседневного спроса, включая пшеничную муку, пастеризованное молоко и сливочное масло. Аналитики отмечают, что текущее затишье связано с перенасыщением внутреннего рынка на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, затруднившей экспорт зерновых в Иран. С учетом того, что инфляция в России остается под пристальным контролем регулятора, подобные колебания на продовольственном рынке помогают сглаживать общий макроэкономический фон. Как отмечает aif.ru со ссылкой на доцента РУДН Хаджимурада Белхароева, избыток продукции внутри страны временно уронил ценник, однако после стабилизации внешних логистических цепочек стоимость муки может снова пойти вверх.

Торговые сети также активно внедряют механизмы сдерживания цен, инвестируя собственные средства в минимальные наценки на социально значимые товары. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в марте стоимость минимального продуктового набора в крупных федеральных сетях оказалась на 9,1% ниже, чем годом ранее. Председатель АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что ритейлеры осознанно балансируют сезонные скачки, чтобы сохранить доступность продуктов для населения. Белхароев добавляет, что сейчас происходит возврат цен к реальным рыночным уровням после избыточной переоценки в начале года, а склады освобождаются для новых поставок.

"Продовольственный сегмент сейчас является одним из немногих островков дефляции, что критически важно в условиях высокой стоимости заимствований. Снижение цен на базовые продукты позволяет населению сохранять покупательную способность, пока ключевая ставка ЦБ ограничивает доступный капитал для бизнеса", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты

Почему мука начала дешеветь?

Снижение экспортных поставок зерна из-за конфликтов на Ближнем Востоке создало излишки пшеницы на внутреннем рынке России, что повлекло за собой падение оптовых и розничных цен на муку.

Что такое "блинный индекс"?

Это неофициальный экономический показатель, рассчитываемый на основе стоимости ингредиентов для классических блинов: муки, молока, яиц, масла и сахара, отражающий реальную инфляцию "для кошелька" граждан.

Правда ли, что в магазинах цены падают?

Да, крупные ритейлеры зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты почти на 9% в годовом выражении благодаря программе минимальных наценок и распродаже складских запасов.

Связано ли падение цен с курсом валют?

В данном случае решающее значение сыграли избыточное предложение сырья внутри страны и ценовая политика торговых сетей, а не волатильность валютного рынка.

