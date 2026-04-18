Мифы и реальность: как на самом деле защитить окна во время атак БПЛА
Смертельный азарт: медсестра хосписа ставила деньги на даты ухода своих пациентов
Биометрия важнее времени: как запуск EES парализовал крупнейшие авиахабы ЕС
Эндокринолог Дина Реброва объяснила причины формирования висцерального жира у мужчин
Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам
Опасный букет: чем грозит неосторожный срыв весенних цветов в общественных местах города
Пещерная жестокость: как попытка защитить бесправного водителя привела в СИЗО
Вспышка в детском саду начинается тихо: первые симптомы инфекции теряются в мелочах
Безопасное бронирование жилья и авиабилетов: актуальные правила для российских путешественников

Экспортный тупик: как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на ценники в российских магазинах

Экономика

Российский рынок фиксирует стабилизацию стоимости базовой потребительской корзины: за отчетную неделю темпы роста цен обнулились. Отраслевой индикатор, так называемая "блинная инфляция", демонстрирует отрицательную динамику — стоимость набора ингредиентов для десяти блинов просела на 0,06%. Если в начале апреля стоимость такой порции составляла 77,6 рубля, то к середине месяца показатель скорректировался до 77,55 рубля.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эффект снижения цен затронул ключевые категории товаров повседневного спроса, включая пшеничную муку, пастеризованное молоко и сливочное масло. Аналитики отмечают, что текущее затишье связано с перенасыщением внутреннего рынка на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, затруднившей экспорт зерновых в Иран. С учетом того, что инфляция в России остается под пристальным контролем регулятора, подобные колебания на продовольственном рынке помогают сглаживать общий макроэкономический фон. Как отмечает aif.ru со ссылкой на доцента РУДН Хаджимурада Белхароева, избыток продукции внутри страны временно уронил ценник, однако после стабилизации внешних логистических цепочек стоимость муки может снова пойти вверх.

Торговые сети также активно внедряют механизмы сдерживания цен, инвестируя собственные средства в минимальные наценки на социально значимые товары. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в марте стоимость минимального продуктового набора в крупных федеральных сетях оказалась на 9,1% ниже, чем годом ранее. Председатель АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что ритейлеры осознанно балансируют сезонные скачки, чтобы сохранить доступность продуктов для населения. Белхароев добавляет, что сейчас происходит возврат цен к реальным рыночным уровням после избыточной переоценки в начале года, а склады освобождаются для новых поставок.

"Продовольственный сегмент сейчас является одним из немногих островков дефляции, что критически важно в условиях высокой стоимости заимствований. Снижение цен на базовые продукты позволяет населению сохранять покупательную способность, пока ключевая ставка ЦБ ограничивает доступный капитал для бизнеса", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты

Почему мука начала дешеветь?

Снижение экспортных поставок зерна из-за конфликтов на Ближнем Востоке создало излишки пшеницы на внутреннем рынке России, что повлекло за собой падение оптовых и розничных цен на муку.

Что такое "блинный индекс"?

Это неофициальный экономический показатель, рассчитываемый на основе стоимости ингредиентов для классических блинов: муки, молока, яиц, масла и сахара, отражающий реальную инфляцию "для кошелька" граждан.

Правда ли, что в магазинах цены падают?

Да, крупные ритейлеры зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты почти на 9% в годовом выражении благодаря программе минимальных наценок и распродаже складских запасов.

Связано ли падение цен с курсом валют?

В данном случае решающее значение сыграли избыточное предложение сырья внутри страны и ценовая политика торговых сетей, а не волатильность валютного рынка.

Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Наука и техника
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Популярное
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.

Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Последние материалы
Майский олл-инклюзив: Анапа и Геленджик выставили чеки выше 115 тысяч рублей
Биометрия важнее времени: как запуск EES парализовал крупнейшие авиахабы ЕС
Эндокринолог Дина Реброва объяснила причины формирования висцерального жира у мужчин
Смертельный диагноз для поршней: как обычная лужа уничтожает двигатель автомобиля
Прощай, сауна в салоне: эффективный способ охладить мотор без включения печки
Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам
Опасный букет: чем грозит неосторожный срыв весенних цветов в общественных местах города
Пещерная жестокость: как попытка защитить бесправного водителя привела в СИЗО
Вспышка в детском саду начинается тихо: первые симптомы инфекции теряются в мелочах
Безопасное бронирование жилья и авиабилетов: актуальные правила для российских путешественников
