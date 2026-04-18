Ставка как скальпель: Центробанк отсекает нежизнеспособные компании от рынка

Экономика

Российская экономика уперлась в физический потолок. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина констатировала исторический парадокс: у страны есть ресурсы, деньги и заказы, но закончились люди. Безработица в 2% — это не достижение соцблока, а диагноз "перегрева". Машина работает на предельных оборотах. Дальнейшее нажатие на педаль газа не ускоряет движение, а лишь плавит двигатель инфляции.

Эльвира Набиуллина

Структурный маневр: зачем нужна жесткая ставка

Жесткая денежно-кредитная политика — это не временная аномалия. Это фундамент новой реальности. Регулятор дает понять: дешевых денег для латания кассовых разрывов больше не будет. Бизнесу придется выбирать: либо радикально повышать производительность, либо уходить с рынка. Кредитный рычаг превратился в скальпель, который отсекает нежизнеспособные производства.

"Рынок труда сейчас диктует условия жестче, чем ФНС. Мы видим, как квалифицированные рабочие становятся дороже офисных стратегов. Модель экстенсивного роста через найм дешевых рук мертва", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инфляция в 10% в начале прошлого года стала сигналом бедствия. Спрос оторвался от возможностей предложения. Когда заводам некого ставить к станку, избыточная ликвидность просто сгорает в ценах. Регулятор охлаждает этот пыл, заставляя компании бороться за эффективность, а не за госсубсидии.

Кадровое голодание как постоянный фактор

Внешние условия изменились необратимо. Экспортные и импортные ограничения — это не сезонный шторм, а новый климат. В этих условиях дискриминация при найме по возрасту становится непозволительной роскошью для HR-директоров. Кадровый дефицит заставляет пересматривать штатные расписания и инвестировать в автоматизацию процессов.

Признак Текущее состояние экономики
Уровень безработицы Исторический минимум (2%)
Драйвер роста Производительность труда и ИИ
Денежная политика Длительная жесткость (высокая ставка)

"Компании часто совершают ошибки в документах при попытках экстренного кредитования, не понимая, что банк теперь оценивает не залоги, а человеческий капитал", — отметил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Логика эффективности: кто выживет в новой реальности

Высокая инфляция консервирует отсталость. Она позволяет плохим управленцам перекладывать свою некомпетентность на плечи потребителей, раздувая чеки. Центробанк ставит этому заслон. Переток ресурсов — людей, станков, технологий — должен идти туда, где создается максимальная добавленная стоимость, а не туда, где привыкли жить на "оборонных" дрожжах.

"Мы наблюдаем тектонический сдвиг: экономика перестает быть потребительской в старом смысле. Контроль ФНС и прозрачность операций выдавливают серые схемы, оставляя место только для технологичных игроков", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Перегрев — это ловушка. Кажущееся процветание при дефиците кадров ведет к деградации сервиса и качества. Стабилизация цен — это единственное лекарство, способное заставить бизнес заняться реальной модернизацией, а не имитацией импортозамещения. Правила игры упрощаются: либо ты эффективен, либо ты банкрот.

Ответы на популярные вопросы о перегреве экономики

Почему низкая безработица — это плохо для бизнеса?

Низкая безработица лишает компании маневра. Невозможно расширить производство, так как нет свободных рук. Это ведет к агрессивной борьбе за кадры и необоснованному росту зарплат, который обгоняет производительность, что раскручивает инфляционную спираль.

Как высокая ключевая ставка помогает решить дефицит кадров?

Ставка ограничивает спрос в малоэффективных секторах. Менее конкурентные компании закрываются или сокращают штат, высвобождая рабочую силу для критически важных и высокотехнологичных отраслей.

Будет ли Центробанк снижать ставку в ближайшее время?

Сигнал регулятора однозначен: ставка останется высокой до тех пор, пока инфляция не вернется к целевым значениям, а баланс между спросом и предложением на рынке труда не восстановится.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, риск-менеджер Илья Гусев, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
