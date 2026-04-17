Битва за вычеты: как правильно подтвердить расходы на лечение и обучение в 3-НДФЛ

Российские налогоплательщики нередко сталкиваются с отказом ФНС в приеме деклараций 3-НДФЛ, что обычно обусловлено некорректным заполнением форм или нехваткой подтверждающей документации.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерину Голубцову, крайне важно соблюдать сроки подачи отчетности о доходах за 2025 год — это необходимо сделать строго до 30 апреля 2026 года. Обязанность по информированию инспекции возникает при продаже недвижимости, получении прибыли от аренды жилья или начислении процентов по депозитам в иностранных кредитных организациях.

При подготовке документов налогоплательщикам следует внимательно проверять наличие всех сведений о вычетах, включая стандартные льготы на детей, которые уже были учтены работодателем. Все данные о таких операциях содержатся в справке 2-НДФЛ, доступной в личном кабинете на сайте ведомства. Стоит учитывать, что если минимальный срок владения объектом (три года или пять лет в зависимости от ситуации) еще не истек, налог уплачивается с суммы, превышающей один миллион рублей, при этом возврат НДФЛ за лечение или обучение требует отдельного документального подтверждения.

Особое внимание экономист рекомендует уделить социальным и имущественным вычетам: любые расходы должны подкрепляться соответствующими чеками и справками об оплате услуг, выданными профильными организациями. Важно отследить, чтобы даты на платежных документах соответствовали именно тому календарному периоду, за который формируется отчетность. Подобная щепетильность в проверке прав потребителей и финансовой дисциплины позволяет избежать затяжных камеральных проверок и штрафных санкций.

"При обнаружении неточностей в уже отправленном документе не стоит паниковать — законодательство позволяет подать уточненную декларацию, которая должна содержать не только исправления, но и всю ранее верно указанную информацию", -- подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

"Нужно отследить, чтобы в декларации содержались все вычеты, включая стандартные на детей, которые предоставляет работодатель, являясь налоговым агентом. Информация о предоставленных вычетах содержится в справке 2-НДФЛ, которую можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика или взять у работодателя. Нужно помнить, что декларация по 3-НДФЛ подается не только с целью получения льгот, но и для уплаты налога с доходов, которые были получены без посредничества налоговых агентов. Например, при продаже недвижимости НДФЛ платится, если еще не истек минимальный предельный срок владения (три или пять лет)", — отметила Голубцова.

Ответы на популярные вопросы о декларации 3-НДФЛ

Что делать, если в принятой декларации обнаружена ошибка?

Необходимо оперативно подготовить и направить уточненную форму через личный кабинет налогоплательщика или при личном визите в инспекцию, отразив в ней полный объем актуальных данных и исправленные сведения.

В каких случаях продажа квартиры облагается налогом?

Налог необходимо уплатить, если объект находился в собственности менее установленного законом минимального срока (3 или 5 лет), при этом налогом облагается сумма реализации за вычетом одного миллиона рублей или фактических расходов на приобретение.

Как подтвердить право на социальный вычет за обучение?

Для этого к декларации 3-НДФЛ обязательно прикладывается скан-копия справки об оплате образовательных услуг установленного образца, выданная учебным заведением, и копия договора.

До какой даты нужно отчитаться о доходах за прошлый год?

Декларационную кампанию необходимо завершить до 30 апреля года, следующего за отчетным, чтобы избежать начисления пеней и штрафов со стороны налоговой службы.

