Дороже менеджеров: квалифицированные рабочие в России стали зарабатывать по 200 тысяч в месяц

Экономика

В 2026 году российский рынок труда столкнулся с парадоксальной ситуацией: доходы квалифицированных мастеров ручного труда начали конкурировать с гонорарами IT-специалистов. Острый дефицит кадров в строительстве и ЖКХ позволяет сантехникам и электрикам зарабатывать до 50 тысяч рублей в неделю, а стоимость одного выезда к клиенту в крупных городах нередко достигает 7-10 тысяч рублей.

Сантехник устанавливает кран
Сантехник устанавливает кран

По данным экспертов, сегодня количество вакансий для рабочих специальностей превышает 1,5 миллиона, что почти в два раза больше спроса на юристов и экономистов вместе взятых.

Основной причиной такого кадрового голода стали демографические последствия 90-х годов и снижение притока иностранных рабочих из-за корректировки миграционной политики. Большинство действующих мастеров — это люди старше 45 лет, а молодежь неохотно выбирает путь "синих воротничков" из-за сложившихся стереотипов о низкой престижности и тяжелых условиях труда. Однако финансовый фактор постепенно меняет восприятие: пока в Госдуме обсуждают возможность повышения МРОТ до 60 тысяч рублей, опытные слесари и монтажники уже получают сопоставимые суммы за считанные дни работы.

"Резкий рост стоимости услуг узких специалистов — это закономерная реакция экономики на структурный дисбаланс. Мы видим, как "рынок работодателя" окончательно превратился в "рынок соискателя", где квалификация в реальном секторе становится более дефицитным товаром, чем диплом менеджера", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сами исполнители отмечают, что на итоговый ценник влияет не только их аппетит, но и резкое удорожание профессионального инструмента и расходных материалов. Как сообщает tmn.aif.ru, современные мастера вынуждены закладывать в стоимость услуг амортизацию дорогостоящих детекторов протечек и эндоскопов. В условиях, когда автоматизация еще не способна заменить человека в ремонте бытовых коммуникаций, высокая стоимость часа рабочего времени становится новой нормой, к которой потребителям приходится адаптироваться, выстраиваясь в очереди к проверенным специалистам на недели вперед.

Ответы на популярные вопросы о доходах рабочих специальностей

Почему услуги сантехников стали стоить так дорого?

Высокая цена формируется из-за критического дефицита кадров, роста затрат на логистику и необходимости окупать дорогостоящее импортное диагностическое оборудование.

Правда ли, что рабочий может заработать 200 тысяч рублей в месяц?

Да, при условии высокой квалификации, наличия собственной базы клиентов и готовности к ненормированному графику опытные мастера достигают таких показателей.

Заменит ли искусственный интеллект электриков и слесарей?

В отличие от офисных профессий, ручной труд в нестандартных условиях ЖКХ практически не поддается роботизации, что гарантирует востребованность этих профессий в будущем.

Как долго продлится рост зарплат в этой сфере?

По прогнозам специалистов, дефицит квалифицированных кадров будет сохраняться как минимум до 2030 года, что продолжит толкать зарплатные предложения вверх.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
