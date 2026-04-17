Кредитный голод: промышленный сектор столкнулся с проблемой рентабельности

Российская экономика демонстрирует парадоксальную устойчивость. Однако траектория ключевых макропоказателей в начале 2026 года начала отклоняться от целевых ориентиров. ВВП страны за январь-февраль сократился на 1,8%. В этих условиях дискуссия о методах стимулирования роста переходит в плоскость жесткого институционального выбора.

Запас прочности или металлическая усталость: макроэкономический контекст

Тезис о влиянии сезонности на негативную динамику ВВП не выдерживает серьезной критики. Мы сталкиваемся не с капризами погоды, а с исчерпанием эффекта бюджетного импульса. Ситуация на рынке труда остается напряженной: низкая безработица при одновременном торможении производства указывает на структурные перекосы.

"Жесткая денежно-кредитная политика — это необходимая хирургия. Мы купируем инфляционные риски, понимая, что побочным эффектом станет временное охлаждение деловой активности. Без этого система просто перегреется", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Центральный банк подчеркивает: высокая ключевая ставка — единственный инструмент, способный демпфировать инфляционное давление. Однако экспертное сообщество указывает на ограниченность этого механизма в борьбе с немонетарными факторами роста цен.

Кредитный голод и порог рентабельности промышленного сектора

Средняя рентабельность в реальном секторе колеблется в диапазоне 12-15%. При ключевой ставке на сопоставимом уровне инвестиционный цикл блокируется. Привлечение оборотных средств превращается в долговую ловушку. Предприятия вынуждены направлять всю операционную прибыль на обслуживание заимствований.

Фактор давления Последствия для бизнеса Ставка выше 15% Остановка программ технического перевооружения. Инфляция 6% (плато) Обесценивание прибыли и рост операционных издержек.

Кредитный перегрев создает риски массовых дефолтов. Вместо санации рынка мы рискуем получить цепную реакцию неплатежей. Регулятору необходимо найти баланс между таргетированием инфляции и сохранением кредитоспособности бизнеса.

"Если бизнес не может перекрывать стоимость заемного капитала своей маржинальностью, он либо уходит в тень, либо начинает процедуру ликвидации. Сейчас мы видим рост запросов на консультации по банкротству юрлиц", — объяснил юрист Кирилл Малышев.

Диктат прилавка: полномочия ФАС как инструмент сдерживания инфляции

Инфляция часто подпитывается не избытком денежной массы, а диктатом продавцов. Противодействие манипуляциям ритейла требует усиления роли Федеральной антимонопольной службы. Оптовое снижение цен часто не доходит до конечного потребителя, оседая в наценках розничного звена.

Тотальный мониторинг правомерности ценообразования не означает введения административного потолка. Это инструмент обеспечения прозрачности. Продавцы должны обосновывать каждый процент роста стоимости, ссылаясь на объективные издержки, а не на ожидания "соседнего магазина", сообщает Газета.Ru.

"Налоговое администрирование и антимонопольный контроль должны работать в связке. Когда мы видим аномальный рост маржи на фоне снижения оптовых цен, это вопрос к комплаенсу", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы об экономическом росте

Почему ЦБ не снижает ставку прямо сейчас?

Преждевременное смягчение ДКП приведет к бесконтрольному росту потребления и новому витку инфляции. ЦБ ждет устойчивого замедления роста цен.

Поможет ли контроль цен побороть инфляцию?

Только в связке с контролем издержек производителей. Без этого тотальное регулирование цен может вызвать дефицит товаров.

Что будет с ВВП в конце 2026 года?

Прогнозы варьируются около 1% роста. Реальный результат зависит от способности предприятий адаптироваться к "дорогим" деньгам и эффективности госзакупок.

