Специалисты Роскачества объяснили, как проверить подлинность российских банкнот

Экономика

Подлинность современных российских банкнот базируется на сложной системе защитных признаков, сочетающих физические свойства бумаги и высокотехнологичные методы печати. Одним из наиболее надежных индикаторов остаются водяные знаки: на старых образцах они скомбинированы в единый блок, тогда как новые серии оснащены двумя знаками на купонных полях.

Деньги
Фото: openverse.org by Jorge Lascar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Деньги

Специалисты Роскачества подчеркивают, что у оригинальных денег контуры изображений всегда мягкие и имеют плавные переходы, в то время как фальшивки часто выдают себя излишне резкими и контрастными линиями.

Особое внимание стоит уделить банкнотам высокого номинала — 1000, 2000 и 5000 рублей, где применены оптически переменные краски. При изменении угла наклона на них можно заметить отчетливое перемещение яркой блестящей полосы или смену цветового тона, что крайне сложно воспроизвести кустарным методом.

Для купюры номиналом 500 рублей характерны специфические муаровые полосы, напоминающие радужную пленку, и скрытый символ рубля, проявляющийся на орнаментальной ленте под острым углом. Как сообщает издание tagilcity.ru, важным элементом защиты является и "ныряющая" металлизированная нить, которая визуально выглядит сплошной темной полосой только при просмотре на просвет.

Тактильные ощущения также играют ключевую роль: настоящая бумага отличается высокой плотностью и специфическим хрустом, а надписи "Билет Банка России" имеют ощутимый рельеф.

В Роскачестве отметили, что на банкнотах 1000 и 5000 рублей используется микроперфорация номинала, выполненная лазером — ее отверстия идеально ровные и не ощущаются пальцами. Чтобы деньги не стали источником проблем, любую подозрительную наличность можно бесплатно проверить в отделении банка, предъявив паспорт.

"Даже если вы обнаружили подделку случайно, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться, так как это квалифицируется как уголовное преступление по статье 186 УК РФ. Самый разумный алгоритм действий — отнести сомнительный билет в банк на экспертизу, ведь безопасность вашего капитала начинается с бдительности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы об определении подлинности банкнот

Что делать, если в кошельке оказалась подозрительная купюра?

Необходимо немедленно обратиться в любой коммерческий банк для проведения экспертизы. Если банкнота окажется просто поврежденной, но подлинной, её заменят, а фальшивку передадут в правоохранительные органы.

Как отличить настоящую микроперфорацию от поддельной?

На подлинной банкноте отверстия, образующие число номинала, абсолютно гладкие на ощупь с обеих сторон. У фальшивок в местах проколов часто чувствуются шероховатости ("заусенцы"), возникшие от использования игл.

Какие банкноты подделывают чаще всего?

Традиционно основной целью фальшивомонетчиков становятся крупные номиналы — 1000 и 5000 рублей. Однако с внедрением новых защитных технологий злоумышленники могут переключаться на банкноты старых образцов.

Поможет ли обычный ультрафиолетовый фонарик выявить подделку?

Бытовые детекторы неплохо справляются с проверкой люминесценции бумаги и защитных волокон. Однако профессиональные преступники научились имитировать свечение, поэтому проверку стоит проводить комплексно, по 3-5 признакам.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
