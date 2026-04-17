Дмитрий Михайлов проинформировал, почему ошибки в документах приводят к отказам в кредитах

Экономика

Ошибки в документах и невнимательность при заполнении анкет становятся частыми причинами отказов в банковском финансировании. Даже незначительные опечатки или предоставление неполного пакета бумаг финансовые организации расценивают как повод для отклонения заявки. Эксперт по кредитованию Дмитрий Михайлов пояснил, что наиболее доступным продуктом остается потребительский заем, для которого обычно требуются паспорт, СНИЛС или ИНН, а также подтверждение дохода и занятости, хотя зарплатным клиентам зачастую достаточно одного удостоверения личности.

Процедура оформления автокредита или ипотеки требует более серьезной подготовки со стороны заемщика. Как сообщает Газета.Ru, список документов для покупки жилья признан самым обширным: помимо стандартных выписок, банку необходимы отчеты об оценке объекта, технический паспорт и кадастровые сведения.

Особое внимание уделяется предпринимателям и самозанятым, от которых могут потребовать расширенные налоговые декларации и банковские выписки, подтверждающие стабильность потребительского спроса на их услуги.

Критическим фактором при принятии решения становится уровень долговой нагрузки гражданина. Если ежемесячные выплаты по всем обязательствам поглощают более половины общего дохода, вероятность одобрения новой заявки стремится к минимуму.

По словам Михайлова, опечатки в анкете, устаревшие сведения о работодателе, неполный комплект документов или завышенные данные о доходах банк воспринимает как фактор риска. Кредитные организации, как правило, не выясняют, была ли это случайная невнимательность или искажение информации.

"Банки действительно не склонны к сантиментам: любая неточность в анкете интерпретируется как попытка мошенничества или признак финансовой недисциплинированности. Если у клиента уже есть активные кредитные карты, даже неиспользуемые, их лимиты суммируются в общую долговую нагрузку, что часто становится сюрпризом при получении отказа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Михайлов также напомнил, что перед обращением в банк стоит изучить свою кредитную историю, где могут отражаться забытые микрозаймы или старые поручительства.

Важно учитывать частоту подаваемых заявок и наличие просрочек, так как эти данные формируют персональный рейтинг заемщика. В случаях, когда нагрузка становится непосильной, некоторые граждане рассматривают процедуру банкротства как радикальный способ решения финансовых проблем.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему банк отказал, если все документы в порядке?

Причиной может быть высокая долговая нагрузка (ПДН выше 50%) или низкий кредитный рейтинг, вызванный скрытыми просрочками или слишком частыми запросами в БКИ в короткий период.

Какие документы точно нужны для потребительского кредита?

Стандартный набор включает паспорт РФ, второй документ (СНИЛС/ИНН), справку о доходах 2-НДФЛ или по форме банка и копию трудовой книжки.

Влияют ли кредитные карты на одобрение наличных?

Да, лимит по каждой кредитной карте учитывается банком как потенциальный долг, даже если вы не тратите с нее деньги, что снижает вашу платежеспособность в глазах кредитора.

Могут ли самозанятые получить крупный кредит?

Да, но им требуется предоставить справки из приложения «Мой налог» и выписки по счетам за последние 6–12 месяцев для подтверждения регулярности и объема дохода.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
