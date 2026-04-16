Рост спроса на навыки работы с нейросетями наблюдается в оборонной и образовательной сферах

Российский рынок труда трансформируется под влиянием нейросетей: наибольший всплеск интереса к специалистам, владеющим навыками работы с искусственным интеллектом, ожидается в секторах безопасности, автоматизации и оборонной промышленности.

Человек и искуственный интеллект
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Столичные работодатели все чаще включают умение взаимодействовать с алгоритмами в перечень обязательных компетенций, стремясь повысить эффективность бизнес-процессов. Такая тенденция охватывает широкий спектр отраслей — от высокотехнологичного производства до образовательной сферы.

Компании активно инвестируют в технологические мегатренды, внедряя системы предиктивной аналитики и автономные решения для управления данными. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на независимого HR-эксперта Зулию Лоикову, требования к соискателям уже претерпели качественные изменения. По словам хедхантера, процессы автоматизации затронули даже консервативные производственные линии, что требует от персонала быстрой адаптации к новым цифровым стандартам.

"Автоматизация производственных линий, оборонная промышленность, изменения идут, они будут колоссальны. Нам важно тоже поспевать за этим", — подчеркивает Лоикова.

Организации ищут способы оптимизации, интегрируя прикладные ИИ-решения в ежедневную практику, при этом глубокое знание инструментов ИИ становится преимуществом не только для программистов, но и для юристов, бухгалтеров или специалистов по кадрам, отмечает MoneyTimes.

"Сегодня владение нейросетями становится таким же базовым навыком, как знание офисных программ десять лет назад, поскольку внедрение технологий позволяет значительно снизить объем рутинных задач и повысить ценность сотрудника", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о спросе на ИИ-специалистов

В каких отраслях ИИ-навыки наиболее востребованы?

Прежде всего это оборонный сектор, автоматизированное производство, сфера информационной безопасности, а также образование и аналитика данных.

Нужно ли профильное ИТ-образование для работы с нейросетями?

Для программирования алгоритмов — да, однако для использования готовых инструментов существуют краткосрочные курсы, адаптированные для бухгалтеров, эйчаров и юристов.

Как вузы адаптируются к изменениям на рынке?

Многие инженерные и технологические факультеты уже включают специализированные курсы по ИИ в основные образовательные программы.

Станет ли навык работы с ИИ обязательным для всех?

Работодатели всё чаще рассматривают этот навык как весомое преимущество при найме, которое позволяет сотруднику справляться с задачами быстрее и качественнее.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
