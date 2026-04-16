Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников

Экономика

Переход на четырехдневную рабочую неделю не может рассматриваться как универсальный стандарт трудоустройства, поскольку действующий пятидневный график глубоко обоснован с точки зрения человеческой физиологии и процессов восстановления организма.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий процесс на предприятии

Генеральный директор Клинского института охраны и условий труда Олег Косырев пояснил, что нынешняя норма была детально разработана для обеспечения баланса между профессиональной нагрузкой и здоровьем работника. Внедрение сокращенного графика без учета специфики различных отраслей может спровоцировать выгорание в тех сферах, где потребуется интенсификация труда.

Традиционная система "пять на два" при восьмичасовом рабочем дне позволяет человеку сохранять достаточный ресурс для сна, отдыха и полноценной личной жизни. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на Олега Косырева, такие нормативы изначально создавались для компенсации энергозатрат при тяжелом физическом труде, а не только для комфорта офисного персонала.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России также выразили опасения, что резкое сокращение рабочих дней может стать экономически опасным шагом для государства. Подобные дискуссии об изменении графика часто выглядят популистскими, так как закон уже гарантирует особые условия и дополнительные отпуска для сотрудников, занятых на вредных производствах.

"Четырехдневная неделя несет в себе скрытые риски снижения доходов для сдельных работников и может усугубить трудовые споры в бюджетной сфере", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Эксперт Олег Косырев подчеркнул: "Человек работает пять дней в неделю, восемь часов, это та нагрузка, которую человек спокойно переносит и нормально восстанавливается. У него достаточно времени на личную жизнь, сон, отдых, чтобы восстановиться".

По словам специалиста, повсеместное введение четырехдневки в ближайшей перспективе нецелесообразно, так как для многих категорий граждан это автоматически приведет к падению заработка. Кроме того, чрезмерная концентрация задач в короткие сроки не означает автоматический карьерный рост, если при этом страдает общее качество и результативность труда.

Ответы на популярные вопросы о четырехдневной рабочей неделе

Почему пятидневка считается физиологичной?

График выстроен таким образом, чтобы восьмичасовая нагрузка позволяла организму полностью восстановить когнитивные и физические ресурсы в течение суток и выходных.

Кому сокращенная неделя положена по закону сейчас?

Сокращенное рабочее время предусмотрено для сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, а также для некоторых категорий медицинских и педагогических работников.

Как переход на четырехдневку влияет на зарплату?

Для работников с почасовой или сдельной оплатой сокращение рабочих часов без изменения ставки неизбежно ведет к уменьшению итогового дохода.

Существует ли альтернатива сокращению рабочей недели?

Альтернативой является оптимизация процессов и автоматизация, где технологии и план Альтмана по внедрению ИИ могут со временем снизить нагрузку на человека без ущерба для экономики.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
