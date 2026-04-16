Курс на океан: как Петропавловская гавань готовится к большому туристическому сезону
Из якутского села прямо к звёздам: как обычные школьники стали операторами орбиты
Конец эпохи чёрных старателей: на Колыме планируют подрывы заброшенных рудников
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию

Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию

Экономика

Интеграция банковской тайны в облачные инфраструктуры не создает критических рисков для безопасности при условии соблюдения строгих протоколов шифрования.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Как ранее сообщало издание "Ведомости", Центральный банк возобновил диалог с силовыми структурами по вопросу легализации хранения конфиденциальных финансовых данных во внешних сервисах.

Ожидается, что спустя три года межведомственных дискуссий стороны придут к консенсусу, что позволит довести законопроект до финальной стадии принятия. Подобные технологические изменения направлены на модернизацию финансового сектора и оптимизацию затрат на хранение массивов информации.

Директор ГК DZ systems Дмитрий Завалишин подчеркивает, что физическое местонахождение серверов играет второстепенную роль по сравнению с качеством криптографической защиты.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, эксперт считает ключевым фактором систему управления ключами доступа, а не сам факт использования облака. Если данные зашифрованы и возможность их прочтения ограничена узким кругом лиц, архитектура системы остается неуязвимой для внешних угроз. Внедрение таких решений требует усиленного контроля, особенно когда банки запускают фильтр для мониторинга подозрительных транзакций в режиме реального времени.

Завалишин также пояснил, что передача сведений в облако может быть реализована различными способами, и текущие обсуждения не подразумевают ослабления защиты.

По его словам, "хранение информации, которая является достаточно важной, может быть осуществлено в зашифрованном виде и в этом смысле не так важно, где она физически располагается, если нет возможности ее прочитать, ее надо расшифровать".

Таким образом, при грамотной технической реализации риск утечки не превышает показатели традиционных закрытых контуров, используемых финансовыми организациями сегодня.

"Перенос данных в облака — это логичный этап эволюции финтеха, однако он требует от регулятора создания жестких стандартов аудита безопасности сторонних провайдеров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Стоит учитывать, что цифровая трансформация затрагивает и физическую инфраструктуру: так, привычные банкоматы уступают место единым национальным сетям, что также требует новых подходов к защите передаваемой информации. Несмотря на технологический прогресс, пользователям не следует забывать о базовой финансовой гигиене.

Например, забытая банковская карта может годами накапливать комиссии, что делает своевременное закрытие неиспользуемых счетов не менее важным, чем государственные инициативы по защите данных.

Ответы на популярные вопросы о хранении банковской тайны в облаке

Безопасно ли хранить банковские данные в облаке?

Да, при условии использования сильного шифрования. Если данные зашифрованы, то даже при физическом доступе к серверу злоумышленник не сможет получить к ним доступ без специальных ключей.

Зачем банкам переносить данные в облачные сервисы?

Это позволяет финансовым организациям экономить на поддержке собственной ИТ-инфраструктуры, быстрее обрабатывать большие объемы данных и гибко масштабировать свои сервисы для клиентов.

Кто будет иметь доступ к расшифровке информации в таких хранилищах?

Доступ к ключам шифрования остается строго ограниченным. Согласно экспертным оценкам, он предоставляется только авторизованным сотрудникам банка, что исключает возможность просмотра данных сотрудниками облачного провайдера.

Изменится ли что-то для обычных клиентов банков после принятия закона?

Для конечного пользователя процесс останется незаметным. Все изменения касаются внутренних протоколов банковской системы и взаимодействия финансовых структур с технологическими партнерами.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Садоводство, цветоводство
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
Бунт против комфорта: как вернуть к жизни переставшие слушаться стеклоподъемники
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Ветеринар Антон Тарасов объяснил причины внезапного уединения собак в доме
