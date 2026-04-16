Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика » Правила игры » Бизнес

Французские власти освободили нефтяной танкер «Дейна», следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска, после выплаты владельцем административного штрафа.

Судно, способное транспортировать до 112 тысяч тонн углеводородов, было перехвачено ВМС Франции в Средиземном море 20 марта. Официальной причиной задержания стало отсутствие надлежащей регистрации флага, что в международном морском праве квалифицируется как затруднение идентификации судна. Инцидент завершился 15 апреля: после внесения штрафных санкций в бюджет Франции арест был снят, и судно покинуло территориальные воды под присмотром французского флота.

Параметр Детали инцидента
Дата задержания 20 марта 2024 г.
Причина Отсутствие флага (идентификационные риски)
Итог Выплата штрафа, освобождение судна

Несмотря на риторику президента Эммануэля Макрона о намерении ужесточить законодательство для удержания «теневого флота» под арестом надолго и с конфискацией, текущая практика носит демонстративный характер.

Согласно международному морскому праву и французским законам, военные могут зайти на борт судна, если есть подозрения в использовании «подложного флага» (false flag) или если судно вовсе не имеет действительной регистрации. Именно это стало поводом для недавних задержаний танкеров "Гринч"  и "Дейна".

Национальное законодательство Франции позволяет удерживать судно только на период проведения расследования и до момента устранения нарушений (например, до подтверждения национальности судна или выплаты штрафа).

На данный момент за отказ подчиниться приказам или нарушение правил идентификации предусмотрены штрафы до 150 000 евро и тюремный срок для капитана до 1 года. После выплаты штрафа и прохождения технических проверок власти обязаны отпустить судно, иначе государство рискует получить иски в международных судах

С точки зрения международного права, блокирование торговых судов без критических правовых оснований чревато эскалацией, вплоть до прямого военного конфликта. Россия, в свою очередь, начала применять тактику военного эскорта, что вынуждает страны НАТО ограничиваться административными мерами, а не полноценной блокадой.

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.