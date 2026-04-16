Французские власти освободили нефтяной танкер «Дейна», следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска, после выплаты владельцем административного штрафа.

Судно, способное транспортировать до 112 тысяч тонн углеводородов, было перехвачено ВМС Франции в Средиземном море 20 марта. Официальной причиной задержания стало отсутствие надлежащей регистрации флага, что в международном морском праве квалифицируется как затруднение идентификации судна. Инцидент завершился 15 апреля: после внесения штрафных санкций в бюджет Франции арест был снят, и судно покинуло территориальные воды под присмотром французского флота.

Несмотря на риторику президента Эммануэля Макрона о намерении ужесточить законодательство для удержания «теневого флота» под арестом надолго и с конфискацией, текущая практика носит демонстративный характер.

Согласно международному морскому праву и французским законам, военные могут зайти на борт судна, если есть подозрения в использовании «подложного флага» (false flag) или если судно вовсе не имеет действительной регистрации. Именно это стало поводом для недавних задержаний танкеров "Гринч" и "Дейна".

Национальное законодательство Франции позволяет удерживать судно только на период проведения расследования и до момента устранения нарушений (например, до подтверждения национальности судна или выплаты штрафа).

На данный момент за отказ подчиниться приказам или нарушение правил идентификации предусмотрены штрафы до 150 000 евро и тюремный срок для капитана до 1 года. После выплаты штрафа и прохождения технических проверок власти обязаны отпустить судно, иначе государство рискует получить иски в международных судах

С точки зрения международного права, блокирование торговых судов без критических правовых оснований чревато эскалацией, вплоть до прямого военного конфликта. Россия, в свою очередь, начала применять тактику военного эскорта, что вынуждает страны НАТО ограничиваться административными мерами, а не полноценной блокадой.