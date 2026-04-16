Новая точка напряжения в ЕС: Болгария готовит политический сюрприз
Репутация рухнула: США выбрали легкую цель, чтобы продемонстрировать силу
На улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске начали прокладку велодорожек
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Магия холодного моря: чем привлекает туристов Токаревский маяк во Владивостоке весной

Цены замерли: какой фактор резко остановил инфляцию в России

Экономика

Нулевая инфляция в России может свидетельствовать о начале более устойчивого замедления роста цен и даже перехода к дефляции на фоне укрепления рубля и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Ранее Росстат сообщил, что в России инфляция в период с 7 по 13 апреля составила 0%.

Колташов пояснил, что зафиксированный нулевой уровень инфляции связан с укреплением национальной валюты и улучшением внешнеэкономической ситуации. По его оценке, текущая конъюнктура складывается в пользу российских экспортеров, что поддерживает рубль и создает условия для замедления роста цен. Это, в свою очередь, открывает возможность перехода к более стабильной ценовой динамике внутри страны.

"Инфляция зафиксирована на уровне нуля, и это результат укрепления российской валюты. Курс около 70 рублей за доллар связан с резким улучшением внешнеэкономической конъюнктуры и очень хорошими результатами компаний-экспортеров. Можно рассчитывать, что в дальнейшем внутренняя инфляция в России будет снижаться и даже может смениться дефляцией. Причем это возможно при сохранении экономического роста", — отметил экономист.

Он подчеркнул, что текущие позитивные сигналы пока не означают полного решения проблемы инфляции для населения. За последние годы цены существенно выросли, тогда как доходы большинства граждан не увеличивались сопоставимыми темпами.

"За последние 15 лет цены на многие товары выросли примерно в четыре раза, а такого роста доходов у большинства граждан не было. В последние годы цены выросли еще в полтора-два раза, при этом люди говорят, что с 2019 года их зарплаты не менялись. Поэтому они оценивают инфляцию не по месячным показателям, а по тому, как изменилась их реальная покупательная способность. И пока для потребителя ситуация остается тяжелой", — сказал специалист.

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от политики финансовых властей. При сохранении текущих условий и дальнейшем укреплении рубля возможно оживление внутреннего рынка и улучшение положения потребителей. В противном случае положительный эффект может оказаться краткосрочным.

"Если рубль продолжит укрепляться и Минфин с Центральным банком не будут этому препятствовать, мы можем получить весьма благоприятную ситуацию для потребителей. Это приведет к оживлению экономики и внутреннего рынка, который сейчас во многом подавлен инфляцией. Пока мы видим только первые позитивные сигналы, но важно, чтобы люди на своем уровне действительно почувствовали, что инфляция отступает", — заключил Колташов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
США вернули санкции против нефти из России. Повлияет ли это на что-нибудь
Мастерство вкуса: почему выбор напитка критически важен для вашего майского барбекю
Болгария выберет партию Радева на внеочередных выборах. Что ждать от генерала НАТО?
Европа по цене дачи: место с лазурным морем, где загранпаспорт — это всё, что нужно для счастья
Химическая казнь коррозии: радикальные способы избавления от сквозных дыр
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Вклады больше не кормят: где хранить деньги, чтобы доход не съедала инфляция
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
