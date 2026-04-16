Цены замерли: какой фактор резко остановил инфляцию в России

Нулевая инфляция в России может свидетельствовать о начале более устойчивого замедления роста цен и даже перехода к дефляции на фоне укрепления рубля и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее Росстат сообщил, что в России инфляция в период с 7 по 13 апреля составила 0%.

Колташов пояснил, что зафиксированный нулевой уровень инфляции связан с укреплением национальной валюты и улучшением внешнеэкономической ситуации. По его оценке, текущая конъюнктура складывается в пользу российских экспортеров, что поддерживает рубль и создает условия для замедления роста цен. Это, в свою очередь, открывает возможность перехода к более стабильной ценовой динамике внутри страны.

"Инфляция зафиксирована на уровне нуля, и это результат укрепления российской валюты. Курс около 70 рублей за доллар связан с резким улучшением внешнеэкономической конъюнктуры и очень хорошими результатами компаний-экспортеров. Можно рассчитывать, что в дальнейшем внутренняя инфляция в России будет снижаться и даже может смениться дефляцией. Причем это возможно при сохранении экономического роста", — отметил экономист.

Он подчеркнул, что текущие позитивные сигналы пока не означают полного решения проблемы инфляции для населения. За последние годы цены существенно выросли, тогда как доходы большинства граждан не увеличивались сопоставимыми темпами.

"За последние 15 лет цены на многие товары выросли примерно в четыре раза, а такого роста доходов у большинства граждан не было. В последние годы цены выросли еще в полтора-два раза, при этом люди говорят, что с 2019 года их зарплаты не менялись. Поэтому они оценивают инфляцию не по месячным показателям, а по тому, как изменилась их реальная покупательная способность. И пока для потребителя ситуация остается тяжелой", — сказал специалист.

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от политики финансовых властей. При сохранении текущих условий и дальнейшем укреплении рубля возможно оживление внутреннего рынка и улучшение положения потребителей. В противном случае положительный эффект может оказаться краткосрочным.

"Если рубль продолжит укрепляться и Минфин с Центральным банком не будут этому препятствовать, мы можем получить весьма благоприятную ситуацию для потребителей. Это приведет к оживлению экономики и внутреннего рынка, который сейчас во многом подавлен инфляцией. Пока мы видим только первые позитивные сигналы, но важно, чтобы люди на своем уровне действительно почувствовали, что инфляция отступает", — заключил Колташов.