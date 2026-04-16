Конец эпохи дешевого импорта: налоги и пошлины радикально изменят ценники маркетплейсов

Российский рынок трансграничной электронной торговли готовится к радикальным переменам: стоимость зарубежных заказов может увеличиться на 25-50%. Столь резкий скачок цен прогнозируется на фоне инициатив по введению НДС в размере 22% и полной отмены порога беспошлинного ввоза, который сейчас составляет 200 евро. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", дискуссии о новых правилах игры для маркетплейсов вышли на финальную стадию в профильных ведомствах.
Министерства предлагают разные сценарии налоговой нагрузки: если Минфин выступает за мягкую адаптацию с поэтапным ростом ставки до 22% к 2029 году, то Минпромторг и Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) настаивают на немедленном введении максимального налога уже с 2027 года. Крупные ритейлеры также призывают распространить требования по обязательной маркировке честный знак на всю иностранную продукцию. Учитывая, что Китай превратился в мощную индустриальную державу и является основным поставщиком для российских площадок, данные меры затронут миллионы покупателей электроники и бытовой техники.
Экономист Инна Литвиненко предупредила, что нововведения неизбежно спровоцируют потребительский ажиотаж в конце 2026 года. По её словам, под удар попадут не только клиенты крупных маркетплейсов, но и профессиональные байеры, чьи услуги могут подорожать из-за необходимости уплаты НДС при пересечении товаром границы. Литвиненко отметила: "Если мы покупаем самостоятельно, нужно быть готовыми к 25% подорожанию. При покупке через юрлиц — до 50%. Новость поступила, уже сейчас нужно приготовиться к ажиотажу — люди ожидают подорожание с января 2027 года и будут стараться приобрести товары заранее: электронику, бытовую технику, косметику, медицинские препараты и оборудование".
Эксперты прогнозируют рост от 25% для частных посылок до 50% для заказов через посредников-юрлиц из-за совокупного влияния НДС 22% и затрат на маркировку.
Основным сроком внедрения изменений называют январь 2027 года, однако обсуждается формат либо разового введения полной ставки, либо постепенного повышения налога в течение трех лет.
Да, инициатива подразумевает обнуление порога беспошлинного ввоза, что сделает платным оформление даже недорогих покупок, которые ранее не облагались сборами.
Согласно законодательной логике, любой товар, пересекающий границу РФ, должен облагаться НДС, поэтому посредники будут вынуждены включить налог в стоимость своих услуг.
