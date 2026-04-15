Италия ожидает худшие экономические последствия в ЕС из-за конфликта США и Ирана

Итальянская экономика входит в красную зону. По данным Sky TG24, страна готовится к самым тяжелым последствиям в Евросоюзе, если конфликт США и Ирана продолжится. Цифры не врут: инфляция может подскочить на 1,1% — вдвое больше, чем в Германии или Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Città di Parma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Почему Италия — слабое звено Европы

Италия сидит на газовой игле. Доля газа в энергобалансе — 35,1%. Это выше, чем в Венгрии, Нидерландах или Ирландии. Когда морские пути захлопываются, страна остается без плана "Б". Сбои в судоходстве через Ормузский пролив бьют по ценам на бензин и дизель мгновенно — эффект домино запускается с первого танкера, застрявшего в проливе.

Для сравнения: средняя инфляция по еврозоне ожидается на уровне 0,6%. Германия и Великобритания — по 0,5%. Франция — 0,4%. Италия — 1,1%. Разрыв критический.

"Италия оказалась в ловушке собственной инфраструктуры. Высокая зависимость от импорта газа при отсутствии буферных мощностей делает страну заложником внешней конъюнктуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Катар бросил Италию без газа

Катар поставлял в Италию более половины всего экспорта газа в ЕС. Теперь добыча приостановлена. Причина — технические проблемы или политическое давление — вторична. Факт один: труба пуста. Италия теряет ключевого поставщика в момент, когда хрупкое перемирие США и Ирана висит на волоске.

Альтернативы нет. Европейский импорт СПГ из северных широт растет, но логистика не справляется. Танкеры стоят в очередях. Контракты переписываются на ходу. Цены скачут.

Страна Прогноз инфляции (%)
Италия 1,1
Еврозона (средняя) 0,6
Германия 0,5
Великобритания 0,5
Франция 0,4

Таблица не врет: Италия на острие удара. Экономисты прогнозируют социальные последствия. Рост цен на бензин запускает цепную реакцию — дорожает доставка продуктов, растут тарифы ЖКХ, сжимается потребительский спрос.

"Когда газ в энергобалансе превышает 35%, страна теряет маневр. Любой шок предложения мгновенно транслируется в инфляцию. Италия не успеет перестроить энергосистему за квартал", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономика тормозит: рост 0,5% — дно ЕС

Италия растет медленнее всех в регионе. Прогноз роста ВВП на этот год — 0,5%. Словакия — 0,6%, Румыния — 0,7%, Германия и Великобритания — по 0,8%. Италия замыкает список. Энергокризис ударит по экономике, которая и так еле дышит.

Проблема не только в газе. Промышленность буксует. Экспорт проседает. Долговая нагрузка растет. Правительство маневрирует между требованиями Брюсселя и социальными обязательствами. Топливный шок может стать детонатором политического кризиса.

Бизнес уже считает убытки. Логистические компании замораживают инвестиции. Энергоемкие производства переносят мощности. Италия рискует превратиться в аутсайдера европейской экономики.

Итальянцы против: 79% не верят США

Опрос YouTrend (11-13 апреля, 815 совершеннолетних респондентов) фиксирует: 79% итальянцев не одобряют действия американской администрации в Иране. Среди сторонников оппозиционных партий этот показатель достигает 98%. Почти половина респондентов (47%) полагает, что правительство Италии должно было официально осудить атаку США и Израиля на Иран.

Общественное мнение раскалывается. Одни требуют от Рима жесткой позиции. Другие опасаются разрыва с Вашингтоном. Политики лавируют между электоратом и атлантическими обязательствами. Переговоры США и Ирана в Исламабаде добавили неопределенности — соглашение хрупкое, рынки нервничают.

"Политический раскол усиливает экономическую нестабильность. Когда население не доверяет внешней политике союзников, правительство теряет поддержку на внутренних реформах. Италии нужно выбирать между атлантизмом и собственными интересами", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ситуация накаляется. Уличные протесты нарастают. Рим пытается сохранить лицо перед Брюсселем и не потерять легитимность внутри страны. Задача невыполнимая.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Италии

Почему Италия пострадает сильнее других стран ЕС?

Доля газа в энергобалансе Италии — 35,1%, что выше, чем в большинстве европейских стран. При сбоях поставок из Ормузского пролива страна остается без резервных источников. Прогнозируемая инфляция — 1,1%, что вдвое выше среднего по еврозоне.

Почему Катар приостановил поставки газа?

Официальная причина — технические проблемы на месторождениях. Неофициальная версия — политическое давление и перенастройка логистических маршрутов. Для Италии потеря ключевого поставщика критична — Катар обеспечивал более половины импорта газа в ЕС.

Как энергокризис связан с ростом ВВП Италии?

Рост ВВП Италии прогнозируется на уровне 0,5% — минимум среди стран региона. Энергокризис ударит по промышленности, логистике и потребительскому спросу, что может привести к рецессии. Экономика уже находится в слабом состоянии, а рост цен на топливо усугубит проблемы.

Что думают итальянцы о действиях США?

Согласно опросу YouTrend, 79% итальянцев не одобряют действия американской администрации в Иране. 47% респондентов считают, что правительство Италии должно было официально осудить атаку США и Израиля. Общественное мнение требует от Рима независимой позиции.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
