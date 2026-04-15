Апрель тяжелее марта: почему мировые терминалы остались без танкеров

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на весенних встречах в Вашингтоне сообщила: апрель для мировых поставок энергоносителей окажется тяжелее марта. Перебои вызывают огромное беспокойство. Танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения. Новых поставок нет и не предвидится.

Нефтяная платформа на закате

Георгиева заявила прямо: "Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее". Причина — февральские суда разгрузились. График отправок прервался. МВФ фиксирует разрыв цепочек поставок нефти и газа. Глобальная логистика встала. Компании экстренно ищут альтернативные пути.

"Перебои в поставках — это не технический сбой. Это системная остановка потоков, которая бьет по всей мировой экономике", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Страны Европы столкнулись с дефицитом топлива. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предупредила: электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом. Евросоюз пытается закрыть дыры в энергобалансе. Пока безуспешно.

Перегруз логистики: как февральские танкеры опустошили март

До конца февраля суда загружались по старым контрактам. В марте они разгрузились в портах Европы и Азии. Апрель начался с пустых терминалов. Новые рейсы не организованы. Причина — обострение геополитической обстановки и давление на ключевые транспортные узлы.

Период Ситуация с поставками До 28 февраля Танкеры вышли в рейс по действующим контрактам Март Суда достигли портов, разгрузились Апрель Новых поставок нет, терминалы пусты

Георгиева отметила: МВФ с огромным беспокойством наблюдает за последствиями перебоев. Экономика США теряет стабильность. Цены на бензин растут. Инфляция разгоняется. Вашингтон не может контролировать ситуацию.

"Логистический кризис — это прямое следствие агрессивной внешней политики. Когда ты блокируешь проливы и давишь на партнеров, рынок отвечает дефицитом", — рассказал в беседе с Pravda. Ru Илья Гусев, риск-менеджер.

МВФ больше не верит в дешевую нефть

Организация пересмотрела прогнозы. Высокие цены на нефть и газ могут стать новой нормой. Прежние расчеты на дешевое топливо рухнули. Рынок перестроился. Азиатские страны активно диверсифицируют источники. Индонезия выбрала русскую нефть, планируя масштабную модернизацию энергосистемы.

Европа остается заложником собственных решений. Отказ от долгосрочных контрактов привел к дефициту. Попытки найти замену проваливаются. Альтернативные поставщики не покрывают потребности.

Кто заплатит за перебои: Европа или Азия

Европейские страны уже столкнулись с ростом тарифов. Промышленность тормозит. Бизнес сворачивает производство. Население платит больше за электричество и отопление. Урсула фон дер Ляйен обещала европейцам дорогие нефть и газ на постоянной основе.

"Евросоюз выбрал путь энергетической нестабильности. Отказ от проверенных источников снабжения неизбежно ведет к кризису. Рынок жесток и не прощает ошибок", — отметил в беседе с Pravda. Ru Геннадий Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов.

Азия действует прагматично. Страны региона укрепляют связи с надежными поставщиками. Индонезия, Индия строят новые логистические узлы. Они обеспечивают стабильность поставок, пока Европа мечется в поисках решений.

США пытаются компенсировать дефицит за счет собственных резервов. Но запасы тают. Цены на внутреннем рынке растут. Население недовольно. Администрация теряет контроль над ситуацией.

Ответы на популярные вопросы о мировых поставках энергоносителей

Почему апрель окажется тяжелее марта для мировых поставок?

Танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже разгрузились в марте. Новых поставок нет. График отправок прервался из-за геополитических проблем и давления на ключевые логистические узлы.

Какие последствия перебоев в поставках нефти и газа?

Рост цен на топливо, увеличение тарифов на электроэнергию, торможение промышленности в Европе, инфляция в США. Экономика теряет стабильность.

Почему МВФ изменил прогнозы по ценам на энергоносители?

Прежние расчеты на дешевое топливо рухнули. Рынок перестроился. Высокие цены могут стать новой нормой из-за системных перебоев в логистике.

Как Азия реагирует на кризис поставок?

Азиатские страны диверсифицируют источники снабжения, строят новые логистические узлы, укрепляют связи с надежными поставщиками. Индонезия сделала ставку на русскую нефть.

Что делает Европа для решения проблемы дефицита топлива?

Евросоюз пытается найти альтернативные источники, но безуспешно. Отказ от долгосрочных контрактов привел к энергетической нестабильности. Цены на электроэнергию растут.

