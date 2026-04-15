HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов

Карьерное продвижение определяется не физической усталостью или бесконечными переработками, а конкретными достижениями и эффективностью сотрудника.

Фото: Pravda.Ru by Александр Приходько Человек на лестнице

Как объяснил независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов, распространенное мнение о необходимости жертвовать личным временем ради успеха зачастую оказывается заблуждением. Для построения стабильной траектории роста гораздо полезнее системно двигаться к поставленным целям, а не просто увеличивать количество часов, проведенных в офисе.

Специалист в разговоре с NewsInfo.Ru подчеркнул, что истории о внезапном и легком триумфе крайне редки и не отражают повседневную реальность рынка труда.

Сивогривов уверен, что за каждым значимым назначением стоит долгая и последовательная работа, где дисциплина важнее эмоционального состояния. В некоторых случаях чрезмерное рвение и желание задерживаться допоздна могут вызвать подозрения у руководства в низкой продуктивности или неумении планировать свой график.

"Карьеру можно построить тогда, когда понимаешь, что надо работать. Стресс, не стресс, это уже вторично. Это результаты большого-большого-большого труда. Чтобы что-то достигать, надо просто работать. Неважно, перенапряжение, переработки, понимать какая цель и двигаться к этой цели", — отметил Сивогривов.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, эксперт предостерег от имитации бурной деятельности, поскольку мерилом профессионализма всегда остается результат, а не степень изнеможения сотрудника в конце дня.

"Действительно, работодатели сегодня все чаще смотрят на KPI, а не на тайминг, однако важно помнить, что на первичный карьерный отклик по-прежнему влияет и визуальное впечатление от кандидата в консервативных структурах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о карьерном росте

Помогают ли переработки быстрее получить повышение?

Сами по себе переработки не гарантируют карьерный рост. Если они не подкреплены выдающимися результатами, руководство может счесть, что сотрудник просто не справляется со своими обязанностями в основное время.

Что важнее для успеха: талант или упорный труд?

Эксперты сходятся во мнении, что последовательная и длительная работа является фундаментом успеха. Талант может ускорить процесс, но без системности и готовности к нагрузкам достичь верха иерархии практически невозможно.

Как стресс влияет на профессиональные достижения?

Стресс считается вторичным фактором по отношению к результату. Важно уметь сохранять продуктивность в сложных условиях, однако долгосрочное перенапряжение без видимых успехов ведет лишь к выгоранию, а не к новой должности.

Стоит ли менять место жительства ради карьеры?

Часто профессиональная релокация становится ключевым шагом к успеху. Если в текущем регионе возможности развития ограничены, переезд может открыть доступ к более статусным позициям и высоким зарплатам.

