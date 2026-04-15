Центральные банки по всему миру устроили распродажу. Золото — защитный актив, который хранили десятилетиями, летит с балансов. Телеканал CNBC зафиксировал: тренд набирает скорость.
Ники Шилс, руководитель отдела стратегии по металлам в трейдинговой компании MKS Pamp, констатировала: "Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи". Речь не о косметических коррекциях. Объемы измеряются тоннами.
"Регуляторы вынуждены превращать золотые резервы в ликвидность — это не стратегия роста, а попытка залатать дыры в бюджете", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов, макроэкономист.
Развивающиеся экономики давят на педаль распродаж. Запад молчит, но его центробанки тоже заглядывают в свои сейфы. Металл, который должен был защищать от кризисов, превратился в разменную монету.
Два фактора сломали стратегию накопления. Первый — цены на нефть растут. Второй — валюты качает как на шторме. Импортозависимые экономики захлебываются. Курсы национальных валют проседают, регуляторы бросают все силы на стабилизацию финансовых рынков.
Ники Шилс уточнила: "Многие располагали хорошими запасами золота, цены на которое составляли около $5 тыс. за унцию". Когда актив стоит дорого, соблазн продать растет. Но продажа резервов — признак слабости, а не силы.
|Причина
|Механизм
|Рост цен на нефть
|Импортозависимые страны тратят больше валюты на энергоносители
|Нестабильность валют
|Регуляторы вынуждены продавать золото для поддержки курсов
|Высокие котировки золота
|Возможность зафиксировать прибыль и пополнить ликвидность
"Распродажа золотых резервов - это финансовая капитуляция. Регуляторы превращают стратегический актив в краткосрочную заплатку", — отметил в беседе с Pravda. Ru Никита Волков, финансовый аналитик.
Золото продают не от хорошей жизни. Это сигнал: у центробанков кончились альтернативные инструменты. Когда защитный актив идет с молотка, экономика стоит на краю.
Турция — чемпион по сливу металла. В марте центробанк страны избавился от 131 тонны. Metals Focus зафиксировала: часть ушла через свопы, часть — через прямые продажи. Цель — стабилизировать лиру, которая трещит по швам.
Гана пошла по тому же пути. Данные Metals Focus подтверждают: страна реализовала часть резервов для пополнения ликвидности. Центробанк Польши тоже заявил о возможности продажи золотовалютных резервов — деньги пойдут на оборону.
"Турция продает золото, чтобы закрыть дыры в платежном балансе. Это попытка удержать лиру от обвала, но долгосрочный эффект нулевой", — рассказала в беседе с Pravda. Ru Мария Бубцева, аналитик долгового рынка.
Развивающиеся экономики превращают стратегические резервы в расходный материал. Польша — член НАТО — заявляет о продажах ради оборонных расходов. Это признак: военные бюджеты пожирают все, что можно превратить в наличные.
Пока одни продают, другие скупают. Китай наращивает запасы, используя панику на рынке. Пекин забивает сейфы металлом, который Запад сбрасывает с балансов. Дедолларизация идет через золото.
Высокие цены на металл ($5 тыс. за унцию) создают возможность зафиксировать прибыль. Рост цен на нефть и валютная нестабильность заставляют регуляторов конвертировать резервы в ликвидность для поддержки национальных валют.
Турция — абсолютный лидер (131 тонна в марте). Гана и Польша также активно распродают резервы. Развивающиеся экономики под давлением импортных счетов избавляются от золота быстрее развитых стран.
Массовые продажи центробанков создают давление на котировки. Однако геополитические риски и спрос со стороны крупных игроков (Китай) могут компенсировать этот эффект.
Краткосрочно — получат валютную ликвидность. Долгосрочно — лишатся стратегического актива, который защищает от кризисов. Это ослабляет финансовую устойчивость.
Китай и другие страны, наращивающие резервы. Они используют панику на рынке для покупки металла по относительно низким ценам, укрепляя свою финансовую независимость от доллара.
Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.