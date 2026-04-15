Финансовая капитуляция: почему мировые регуляторы экстренно избавляются от золота

Центральные банки по всему миру устроили распродажу. Золото — защитный актив, который хранили десятилетиями, летит с балансов. Телеканал CNBC зафиксировал: тренд набирает скорость.

Распродажа золота: центробанки избавляются от резервов

Ники Шилс, руководитель отдела стратегии по металлам в трейдинговой компании MKS Pamp, констатировала: "Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи". Речь не о косметических коррекциях. Объемы измеряются тоннами.

"Регуляторы вынуждены превращать золотые резервы в ликвидность — это не стратегия роста, а попытка залатать дыры в бюджете", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Развивающиеся экономики давят на педаль распродаж. Запад молчит, но его центробанки тоже заглядывают в свои сейфы. Металл, который должен был защищать от кризисов, превратился в разменную монету.

Почему регуляторы продают металл

Два фактора сломали стратегию накопления. Первый — цены на нефть растут. Второй — валюты качает как на шторме. Импортозависимые экономики захлебываются. Курсы национальных валют проседают, регуляторы бросают все силы на стабилизацию финансовых рынков.

Ники Шилс уточнила: "Многие располагали хорошими запасами золота, цены на которое составляли около $5 тыс. за унцию". Когда актив стоит дорого, соблазн продать растет. Но продажа резервов — признак слабости, а не силы.

Причина Механизм Рост цен на нефть Импортозависимые страны тратят больше валюты на энергоносители Нестабильность валют Регуляторы вынуждены продавать золото для поддержки курсов Высокие котировки золота Возможность зафиксировать прибыль и пополнить ликвидность

"Распродажа золотых резервов - это финансовая капитуляция. Регуляторы превращают стратегический актив в краткосрочную заплатку", — отметил в беседе с Pravda. Ru Никита Волков, финансовый аналитик.

Золото продают не от хорошей жизни. Это сигнал: у центробанков кончились альтернативные инструменты. Когда защитный актив идет с молотка, экономика стоит на краю.

Турция, Гана и Польша: кто лидирует

Турция — чемпион по сливу металла. В марте центробанк страны избавился от 131 тонны. Metals Focus зафиксировала: часть ушла через свопы, часть — через прямые продажи. Цель — стабилизировать лиру, которая трещит по швам.

Гана пошла по тому же пути. Данные Metals Focus подтверждают: страна реализовала часть резервов для пополнения ликвидности. Центробанк Польши тоже заявил о возможности продажи золотовалютных резервов — деньги пойдут на оборону.

"Турция продает золото, чтобы закрыть дыры в платежном балансе. Это попытка удержать лиру от обвала, но долгосрочный эффект нулевой", — рассказала в беседе с Pravda. Ru Мария Бубцева, аналитик долгового рынка.

Развивающиеся экономики превращают стратегические резервы в расходный материал. Польша — член НАТО — заявляет о продажах ради оборонных расходов. Это признак: военные бюджеты пожирают все, что можно превратить в наличные.

Пока одни продают, другие скупают. Китай наращивает запасы, используя панику на рынке. Пекин забивает сейфы металлом, который Запад сбрасывает с балансов. Дедолларизация идет через золото.

Ответы на популярные вопросы о продаже золота центробанками

Почему центробанки продают золото именно сейчас?

Высокие цены на металл ($5 тыс. за унцию) создают возможность зафиксировать прибыль. Рост цен на нефть и валютная нестабильность заставляют регуляторов конвертировать резервы в ликвидность для поддержки национальных валют.

Какие страны лидируют по продажам?

Турция — абсолютный лидер (131 тонна в марте). Гана и Польша также активно распродают резервы. Развивающиеся экономики под давлением импортных счетов избавляются от золота быстрее развитых стран.

Как распродажа золота влияет на его цену?

Массовые продажи центробанков создают давление на котировки. Однако геополитические риски и спрос со стороны крупных игроков (Китай) могут компенсировать этот эффект.

Что будет с экономиками, которые продают золото?

Краткосрочно — получат валютную ликвидность. Долгосрочно — лишатся стратегического актива, который защищает от кризисов. Это ослабляет финансовую устойчивость.

Кто выигрывает от распродажи золота?

Китай и другие страны, наращивающие резервы. Они используют панику на рынке для покупки металла по относительно низким ценам, укрепляя свою финансовую независимость от доллара.

