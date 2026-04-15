Банковский сектор России: переход клиентов в мобильные приложения ускоряет закрытие офисов

Экономика

Российский банковский сектор переживает масштабную цифроверую трансформацию, следствием которой стало стремительное сокращение физических офисов. Согласно актуальным данным, темпы закрытия отделений в стране увеличились почти в три раза, что отражает глобальный тренд на дефизикализацию финансовых услуг.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ключевым драйвером процесса выступает массовая миграция пользователей в мобильные приложения и экосистемы, где проведение транзакций занимает секунды. Курирующий макроэкономический анализ в УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин, связывает происходящее с глубоким сдвигом в потребительских привычках.

Интеграция технологий достигла того уровня, когда даже представители старшего поколения предпочитают дистанционные методы проверки и управления счетами посещению касс. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на эксперта, традиционный офлайн-формат теряет свою былую востребованность, а личный визит в банк для многих становится событием исключительным и редким.

Тем не менее, полное исчезновение отделений в ближайшей перспективе не прогнозируется, так как ряд сложных операций и работа с крупными объемами наличности все еще требуют прямого контакта.

По словам эксперта, на которого ссылается MoneyTimes, сохраняется категория клиентов, для которых критически важно присутствие "живого" консультанта и физическая устойчивость бренда. Брагин охарактеризовал текущие изменения как "естественную трансформацию бизнеса", нацеленную на радикальное снижение издержек и адаптацию к объективной реальности цифрового века.

"Оптимизация сети отделений — это не признак кризиса, а признак эффективности, ведь поддержка пустых офисов ложится бременем на тарифы для самих же клиентов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Важно учитывать, что усиление контроля и внедрение алгоритмов, которые проводят анализ структуры транзакций, позволяют банкам сохранять бдительность без личного присутствия менеджера. В условиях, когда универсальные системы самообслуживания обеспечивают доступ к наличным в режиме 24/7, содержание классических залов ожидания становится для кредитных организаций нецелесообразным активом.

Ответы на популярные вопросы о закрытии банковских отделений

Почему банки закрывают отделения именно сейчас?

Основная причина — падение посещаемости. Большинство стандартных операций (переводы, оплата ЖКХ, открытие вкладов) перешли в онлайн, что делает содержание дорогостоящей недвижимости и штата сотрудников в офисах невыгодным.

Исчезнут ли вклады и выдача карт в бумажном виде?

Полного отказа от бумажных носителей пока не ожидается, однако банки активно внедряют цифровые карты и электронные подписи, что минимизирует необходимость личного присутствия при оформлении продуктов.

Как пенсионерам пользоваться услугами, если отделение закроют?

Для этой категории граждан банки развивают упрощенные интерфейсы приложений и расширяют функционал банкоматов. Также сохраняются флагманские офисы в ключевых точках города для консультаций по сложным вопросам.

Влияет ли закрытие офисов на надежность банка?

Напротив, это часто свидетельствует о финансовой дисциплине организации и стремлении внедрять современные технологии. Экономия на аренде позволяет предлагать более конкурентные ставки по кредитам и депозитам.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
