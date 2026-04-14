Долговая яма отступает: с этих шагов начинается реальный выход из финансового тупика

Выход из долговой ямы начинается не с экономии, а с честного анализа своих финансов и причин, которые привели к кризису. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Специалист указала, что первым шагом должно стать понимание причин, которые привели к накоплению долгов. Для этого важно зафиксировать все источники доходов и подробно разобрать расходы, поскольку именно в них чаще всего кроется проблема. Она подчеркнула, что без учета финансов человек не видит реальной картины и не может управлять ситуацией. Такой анализ позволяет трезво оценить положение и выстроить дальнейшие шаги.

"Далее необходимо выписать все долговые обязательства, все кредиты, указать процентные ставки, а если это ипотека — отдельно тело кредита и процентный платеж. Если нет просрочек, важно заранее связаться с банком и попробовать договориться о реструктуризации, потому что при их появлении уже могут отказать. В некоторых случаях можно рассмотреть объединение кредитов в другом банке, чтобы снизить ежемесячный платеж и распределить нагрузку. Но для этого критично, чтобы на момент обращения не было просрочек", — отметила Никитина.

Она пояснила, что систематизации долгов необходимо переходить к увеличению доходов и поиску дополнительных источников заработка. По словам специалиста, в условиях кризиса важно не ограничиваться только основной работой и не бояться временных решений. Даже небольшие подработки могут дать финансовую опору и ускорить выход из долгов.

"Потом начинается этап действий: максимально увеличивать доходы. Можно брать подработку — вторую, третью, пятую, не бояться пробовать разные варианты. Это может быть работа курьером, в такси, удаленная подработка или любые другие доступные способы дополнительного заработка. Суммы могут быть небольшими, но это дает дополнительную уверенность и постепенно наращивает доход. Даже небольшие поступления со временем складываются в более ощутимую сумму", — рекомендовала Никитина.

Эксперт добавила, что параллельно стоит пересмотреть имеющееся имущество и оценить, какие активы можно использовать для снижения долговой нагрузки. Речь идет не только о продаже, но и о временной передаче вещей в аренду. При этом важно трезво оценивать, какие вещи действительно необходимы, а какие можно временно или полностью исключить.

"Если есть активы, которые не используются, их лучше продать. Это может быть автомобиль, если он не нужен для работы, украшения, техника или даже одежда и другие вещи. Их можно продать через интернет, иногда это выгоднее, чем сдавать в ломбард. Также некоторые вещи можно сдавать в аренду, даже небольшие устройства могут приносить дополнительный доход. Суммы могут быть небольшими, но в кризисной ситуации это тоже поддержка", — указала специалист.

Никитина подчеркнула, что в долговой яме главный враг — не кредиторы, а чувство вины. Давление на себя и самокритика только усугубляют ситуацию и мешают принимать рациональные решения. Гораздо важнее сохранять ресурсное состояние и не пытаться резко перевернуть жизнь за один день. Более эффективная стратегия — двигаться маленькими шагами, ставить небольшие цели и постепенно наращивать результат.

"В психологическом плане ни в коем случае не нужно себя корить или винить — это неэффективно и не работает. Важно поддерживать себя и понимать, что это кризисный период. Не стоит пытаться кардинально изменить жизнь или работать без отдыха, восстановление тоже необходимо. Лучше двигаться маленькими шагами, ставить короткие цели и постепенно их достигать, не перегружая себя. Такой подход помогает сохранять ресурс и постепенно выравнивать ситуацию", — сказала специалист.

Также она отметила, что в кризисной ситуации не стоит строить жесткие долгосрочные планы, так как это может усилить стресс. Гораздо эффективнее сосредоточиться на краткосрочных задачах и корректировать стратегию по мере изменения ситуации. Такой подход позволяет сохранять мотивацию и не терять контроль над процессом.

"В антикризисной ситуации лучше не строить долгосрочных финансовых планов — это только расстраивает. Гораздо эффективнее идти маленькими шагами, ставить короткие цели и достигать их, не заглядывая в далекую перспективу. Стратегию погашения долгов каждый выбирает сам: кому-то проще закрывать сначала небольшие кредиты, кому-то — более крупные. Если появляются дополнительные деньги, можно подумать о создании финансового резерва хотя бы на месяц, а затем уже направлять средства на погашение", — заключила Никитина.