Рост числа кредитов в России связан с дроблением займов на малые суммы, утверждают аналитики

Статистический рост числа выданных потребительских займов в России не отражает реального увеличения спроса, так как граждане перешли к стратегии заимствования малых сумм.

По итогам первого квартала текущего года количество кредитных договоров подскочило почти на 30% относительно аналогичного периода 2026-го, однако средний чек каждой сделки заметно сократился. В условиях экономической неопределенности россияне все чаще игнорируют кредиты под высокие проценты для крупных приобретений, отдавая предпочтение микрозаймам на текущие нужды.

Экономист Никита Масленников в интервью MoneyTimes подчеркнул, что банковская отрасль демонстрирует разнонаправленные тренды: при "штучном" росте портфеля его финансовое наполнение стагнирует. Охлаждение потребительской активности подтверждается тем, что заработные платы растут медленнее, чем в прошлом году, вынуждая людей экономить.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, основной прирост розничного сегмента обеспечила ипотека, подстегнутая ожиданиями отмены льготных программ, в то время как необеспеченное кредитование вошло в фазу сдержанности. Масленников пояснил, что мотивация к дорогостоящим покупкам в марте оказалась слабее, чем в начале года, и эта тенденция усиливается.

"Количество кредитов в штуках больше, но одновременно снижалась стоимость средняя каждого займа. Берут чаще, но берут с меньшими суммами, поэтому прирост потребительского кредитования не состоялся", — отметил Масленников.

Его слова подтверждают изменение финансового поведения населения: вместо накопления долговой нагрузки ради улучшения качества жизни, заемщики пытаются закрыть кассовые разрывы в личном бюджете. Чтобы не допустить ситуации, когда кредитный тупик становится единственным выходом, эксперты рекомендуют тщательно оценивать долговую нагрузку перед подписанием договора.

"Сегодня мы видим классическую защитную реакцию: люди опасаются длинных долгов из-за нестабильных ожиданий по доходам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о потребительском кредитовании

Почему растет количество кредитов, если спрос падает?

Рост происходит за счет дробления сумм: вместо одного крупного займа люди берут несколько мелких на операционные расходы.

Выгодно ли сейчас брать кредит на технику или мебель?

Эксперты считают такие траты рискованными, так как темпы роста зарплат замедляются, а переплата по процентам остается высокой.

Как ипотека влияет на общую статистику кредитования?

Именно жилищные займы создают иллюзию бурного роста рынка, скрывая стагнацию в секторе обычных потребительских ссуд.

Стоит ли опасаться снижения среднего чека займа?

Для экономики это сигнал о снижении покупательной способности и переходе граждан к режиму жесткой экономии.

