Рост числа кредитов в России связан с дроблением займов на малые суммы, утверждают аналитики

Статистический рост числа выданных потребительских займов в России не отражает реального увеличения спроса, так как граждане перешли к стратегии заимствования малых сумм.
По итогам первого квартала текущего года количество кредитных договоров подскочило почти на 30% относительно аналогичного периода 2026-го, однако средний чек каждой сделки заметно сократился. В условиях экономической неопределенности россияне все чаще игнорируют кредиты под высокие проценты для крупных приобретений, отдавая предпочтение микрозаймам на текущие нужды.
Экономист Никита Масленников в интервью MoneyTimes подчеркнул, что банковская отрасль демонстрирует разнонаправленные тренды: при "штучном" росте портфеля его финансовое наполнение стагнирует. Охлаждение потребительской активности подтверждается тем, что заработные платы растут медленнее, чем в прошлом году, вынуждая людей экономить.
Как сообщается на сайте MoneyTimes, основной прирост розничного сегмента обеспечила ипотека, подстегнутая ожиданиями отмены льготных программ, в то время как необеспеченное кредитование вошло в фазу сдержанности. Масленников пояснил, что мотивация к дорогостоящим покупкам в марте оказалась слабее, чем в начале года, и эта тенденция усиливается.
"Количество кредитов в штуках больше, но одновременно снижалась стоимость средняя каждого займа. Берут чаще, но берут с меньшими суммами, поэтому прирост потребительского кредитования не состоялся", — отметил Масленников.
Его слова подтверждают изменение финансового поведения населения: вместо накопления долговой нагрузки ради улучшения качества жизни, заемщики пытаются закрыть кассовые разрывы в личном бюджете. Чтобы не допустить ситуации, когда кредитный тупик становится единственным выходом, эксперты рекомендуют тщательно оценивать долговую нагрузку перед подписанием договора.
"Сегодня мы видим классическую защитную реакцию: люди опасаются длинных долгов из-за нестабильных ожиданий по доходам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.
Рост происходит за счет дробления сумм: вместо одного крупного займа люди берут несколько мелких на операционные расходы.
Эксперты считают такие траты рискованными, так как темпы роста зарплат замедляются, а переплата по процентам остается высокой.
Именно жилищные займы создают иллюзию бурного роста рынка, скрывая стагнацию в секторе обычных потребительских ссуд.
Для экономики это сигнал о снижении покупательной способности и переходе граждан к режиму жесткой экономии.
