Экономист Владимир Косой: инфляция формируется на фоне официальных данных о ценах на услуги

Рост инфляционных ожиданий среди россиян продиктован не стихийной паникой, а прагматичной оценкой предстоящих трат на базовые нужды. Экономист Владимир Косой пояснил, что подавляющее большинство граждан (около 82%) прогнозируют опережающий рост цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги по сравнению с динамикой собственных доходов.

Такая психологическая установка формируется на фоне вполне официальных данных о грядущих корректировках тарифов. Основным триггером беспокойства выступает традиционная осенняя индексация стоимости услуг ЖКХ, о которой информированные слои населения знают заранее.

При расчете личной инфляции люди фокусируются на повседневных издержках, включая медицинские сервисы и питание, игнорируя умеренную динамику цен в непродовольственном секторе. Как сообщает NewsInfo.Ru, потребительский пессимизм подпитывается резким подорожанием сферы услуг, зафиксированным еще в начале текущего года.

"Люди, когда пытаются спрогнозировать свою потребительскую инфляцию, смотрят на два фактора. На темпы роста услуг, на темпы роста продовольствия. То, что по не продовольственному сектору рост очень умеренный, люди замечают в меньшей степени", — подчеркнул Косой.

В текущих условиях регуляторы вынуждены проявлять осторожность, поскольку опасаются преждевременного смягчения денежной политики из-за сохраняющегося ценового давления.

"Высокая инфляция в сегменте обязательных платежей и еды бьет по наименее защищенным слоям населения, создавая ощущение стагнации реальных доходов даже при номинальном росте зарплат", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что сфера услуг в России избавляется от сотрудников из-за падения активности, что дополнительно снижает уверенность граждан в завтрашнем дне.

Между тем эти товары россияне стали покупать чаще, переключая внимание с продуктов на обновление бытовой техники на фоне адаптации к новым рыночным реалиям.

Ответы на популярные вопросы об инфляции и расходах ЖКХ

Почему россияне ждут роста цен?

Ожидания связаны с анонсированной индексацией тарифов ЖКХ и наблюдаемым подорожанием продуктов питания.

Как люди оценивают свою инфляцию?

Граждане ориентируются на чек в супермаркете и стоимость обязательных платежей, а не на статистическую корзину товаров.

Что происходит с ценами на услуги?

В начале года был зафиксирован значительный скачок стоимости сервисов, включая медицинские и бытовые услуги.

Влияет ли на инфляцию стоимость ресурсов?

Да, мировые тренды показывают, что высокие цены на энергоносители могут стать новой нормой для глобальной экономики.

