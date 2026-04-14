Бактерии вне времени: в глубинах Сибири найдены живые существа эпохи суперконтинента Пангея
Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты
В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Сезон охоты на клещей: в Кургане начинают масштабную зачистку популярных зон отдыха
Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами
Ценовая реальность Зауралья: почта и отдых в Египте стали дороже для курганцев
ЕС выдвинул ультиматум Венгрии: на что придется пойти новому премьеру страны
Тревога за старые районы Воронежа: как стройка может повлиять на цены и качество жилья

Экономист Владимир Косой: инфляция формируется на фоне официальных данных о ценах на услуги

Экономика

Рост инфляционных ожиданий среди россиян продиктован не стихийной паникой, а прагматичной оценкой предстоящих трат на базовые нужды. Экономист Владимир Косой пояснил, что подавляющее большинство граждан (около 82%) прогнозируют опережающий рост цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги по сравнению с динамикой собственных доходов. 

Инфляция
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Инфляция

Такая психологическая установка формируется на фоне вполне официальных данных о грядущих корректировках тарифов. Основным триггером беспокойства выступает традиционная осенняя индексация стоимости услуг ЖКХ, о которой информированные слои населения знают заранее.

При расчете личной инфляции люди фокусируются на повседневных издержках, включая медицинские сервисы и питание, игнорируя умеренную динамику цен в непродовольственном секторе. Как сообщает NewsInfo.Ru, потребительский пессимизм подпитывается резким подорожанием сферы услуг, зафиксированным еще в начале текущего года.

"Люди, когда пытаются спрогнозировать свою потребительскую инфляцию, смотрят на два фактора. На темпы роста услуг, на темпы роста продовольствия. То, что по не продовольственному сектору рост очень умеренный, люди замечают в меньшей степени", — подчеркнул Косой.

В текущих условиях регуляторы вынуждены проявлять осторожность, поскольку опасаются преждевременного смягчения денежной политики из-за сохраняющегося ценового давления.

"Высокая инфляция в сегменте обязательных платежей и еды бьет по наименее защищенным слоям населения, создавая ощущение стагнации реальных доходов даже при номинальном росте зарплат", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что сфера услуг в России избавляется от сотрудников из-за падения активности, что дополнительно снижает уверенность граждан в завтрашнем дне.

Между тем эти товары россияне стали покупать чаще, переключая внимание с продуктов на обновление бытовой техники на фоне адаптации к новым рыночным реалиям.

Ответы на популярные вопросы об инфляции и расходах ЖКХ

Почему россияне ждут роста цен?

Ожидания связаны с анонсированной индексацией тарифов ЖКХ и наблюдаемым подорожанием продуктов питания.

Как люди оценивают свою инфляцию?

Граждане ориентируются на чек в супермаркете и стоимость обязательных платежей, а не на статистическую корзину товаров.

Что происходит с ценами на услуги?

В начале года был зафиксирован значительный скачок стоимости сервисов, включая медицинские и бытовые услуги.

Влияет ли на инфляцию стоимость ресурсов?

Да, мировые тренды показывают, что высокие цены на энергоносители могут стать новой нормой для глобальной экономики.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Мир. Новости мира
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Садоводство, цветоводство
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Садоводство, цветоводство
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
За гранью этикетки: почему врачи доверяют одним дженерикам и скептически относятся к другим
Бактерии вне времени: в глубинах Сибири найдены живые существа эпохи суперконтинента Пангея
Италия внедрила закон о больничном по уходу за питомцем: детали нового законопроекта
Загнанный в угол: Мадьяр имитирует радость, пока ЕС затягивает финансовую удавку на его шее
Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты
Ваш позвоночник просит помощи: простые способы вернуть телу лёгкость без спортзала
В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Сезон охоты на клещей: в Кургане начинают масштабную зачистку популярных зон отдыха
Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами
