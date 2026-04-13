В Госдуме разъяснили правила получения новой семейной выплаты

Экономика

Новая семейная выплата будет доступна работающим родителям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей (или детей до 23 лет при очном обучении), при условии что доход семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб пояснила, что при определении права на выплату учитывается уровень дохода на каждого члена семьи. В расчет включаются родители, дети, а также другие иждивенцы, находящиеся на их содержании. Ключевым условием остается соответствие критерию нуждаемости, который определяется исходя из прожиточного минимума в регионе. При этом право на выплату имеют только официально работающие родители.

"Выплата будет доступна семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей или если ребенок продолжает обучаться по очной форме обучения, то до 23 лет. При этом семья должна подпадать под критерий нуждаемости — не более полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. В расчет берутся все члены семьи — мама, папа, дети и возможные иждивенцы", — сказала она.

Бессараб отметила, что деньги фактически возвращаются из уплаченного налога на доходы физических лиц, поэтому получить их смогут только те родители, за которых работодатель делал отчисления. При этом оформление не происходит автоматически — необходимо самостоятельно подать заявление. Для этого установлен определенный срок, в который нужно успеть обратиться.

"Как мама, так и папа, оба работающих родителя имеют право на эту выплату за 2025 год, если за них уплачивался НДФЛ. По сути, из налога остается 6%, а остальная часть возвращается родителю. Но важно, что заявление нужно подать самостоятельно, это не проактивная форма. Сделать это необходимо в ограниченный срок — ориентировочно с 1 июня по 1 октября, после чего документы проверяются и вычет предоставляется", — объяснила депутат.

Парламентарий обратила внимание, что новая мера поддержки будет носить регулярный характер. Она отметила, что возможность получения выплаты не ограничится одним годом и будет зависеть от результатов работы родителей за соответствующий период. При соблюдении всех условий семьи смогут обращаться за ней ежегодно. При этом вычет будет предоставляться в первоочередном порядке, независимо от того, получал ли родитель ранее другие налоговые вычеты, например на детей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
