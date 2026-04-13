Тихое увольнение: рынок труда захватил антитренд

Отсутствие живого общения с коллегами, размытые границы между работой и личной жизнью и нехватка обратной связи усиливают выгорание и приводят к "тихому увольнению" сотрудников. Об этом Pravda.Ru рассказала операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова.

Явление "тихого увольнения" в последние годы стало одной из самых обсуждаемых тем на рынке труда. Речь идет о ситуации, когда сотрудник формально остается в компании, но ограничивается минимальным набором задач и теряет вовлеченность. Сегодня это рассматривается не только как проблема HR, но и как сигнал изменения роли офисной среды. Филиппова пояснила, что причина такого поведения чаще связана не с ленью, а с накопленным выгоранием и утратой ощущения значимости своей работы.

Существенную роль в этом процессе сыграла массовая удаленная и гибридная работа. С одной стороны, она дала сотрудникам больше свободы, с другой — усилила чувство изоляции и размытость рабочих границ. В результате снизилась эмоциональная привязанность к компании и вовлеченность в процессы.

В таких условиях офисная среда начинает играть ключевую роль, позволяя быстрее обсуждать задачи, получать помощь и чувствовать причастность к общему делу. Дополнительно на мотивацию влияет отсутствие неформального общения — без коротких разговоров и случайных встреч работа превращается в набор задач без ощущения команды.

"Когда человек видит коллег, слышит их реакции и получает обратную связь вживую, его вовлеченность растет. В офисе легче почувствовать общий ритм и цели команды", — сказала Инна Филиппова.

Еще одним фактором становится отсутствие карьерных перспектив и понятного развития. Если сотрудник не видит будущего в компании, он перестает вкладываться сверх базовых обязанностей. На это накладываются ощущение несправедливости и дефицит качественной обратной связи — сотрудники, которые не получают признания за свою работу, быстрее теряют мотивацию. В результате формируется модель поведения, при которой человек остается в компании, но эмоционально от нее дистанцируется.

Важную роль играет и размывание границ между работой и личной жизнью. При удаленном формате переработки начинают восприниматься как норма, что со временем приводит к хронической усталости и выгоранию. На этом фоне снижается интерес к задачам и вовлеченность в рабочие процессы. Офис в этом случае помогает переключаться на рабочий режим и завершать день без ощущения бесконечного потока дел. При наличии удобной инфраструктуры сотруднику проще сохранять энергию и не переходить в режим минимального участия.

Филиппова подчеркнула, что "тихое увольнение" — это сигнал для бизнеса о необходимости пересмотра подхода к работе с командами. Если сотрудник не чувствует свою ценность и связь с результатом, он не уходит сразу, но постепенно отдаляется от работы. По ее словам, ключевую роль играет внимание к человеческому фактору — важно выстраивать коммуникацию, усиливать поддержку и формировать понятные цели. Только в этом случае можно снизить риски потери вовлеченности сотрудников.

"Чем раньше бизнес начнет слышать сотрудников и выстраивать доверие, тем меньше риск столкнуться с этим явлением", — заключила Филиппова.